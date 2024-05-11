https://uz.sputniknews.ru/20240511/zabota-rebenok-nasiliye-deti-ombudsman-43837034.html
Отсутствие заботы о ребенке является насилием – детский омбудсман
Отсутствие заботы о ребенке является насилием – детский омбудсман
Sputnik Узбекистан
Отсутствие заботы о ребенке является насилием, убеждена детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова. Она также считает, что сегодня очень важно менять стереотипное мышление людей
2024-05-11T18:01+0500
2024-05-11T18:01+0500
2024-05-11T18:01+0500
узбекистан
детский омбудсман
насилие
ребенок
сурайё рахмонова
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То есть, сам факт того, что, к примеру, родители или же законные представители ребенка, его опекуны, не заботятся о ребенке должным образом, это уже является насилием над ним, считает детский омбудсман.Какие бывают формы насилия и какая ведется работа по борьбе с ним – в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан борьба насилие дети забота ребенок детский омбудсман сурайё рахмонова стереотип мышление люди
узбекистан борьба насилие дети забота ребенок детский омбудсман сурайё рахмонова стереотип мышление люди
Отсутствие заботы о ребенке является насилием – детский омбудсман
Эксклюзив
В этом убеждена детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова. Она также считает, что сегодня очень важно менять стереотипное мышление людей.
"В первом чтении был принят закон о противодействии всем формам насилия в отношении детей, и который определяет понятие насилия. И здесь насилие не только то, о котором мы привыкли слышать, то есть сексуальное, физическое или же психологическое насилие. Помимо этого, речь идет и о неоказании заботы о ребенке", – говорит Сурайё Рахмонова.
То есть, сам факт того, что, к примеру, родители или же законные представители ребенка, его опекуны, не заботятся о ребенке должным образом, это уже является насилием над ним, считает детский омбудсман.
"Когда вы являетесь свидетелем какого-то насилия в отношении ребенка, или же вы находитесь рядом с ребенком, вы его близкий, в первую очередь надо обращаться в правоохранительные органы. В ближайший районный орган внутренних дел. И мы гарантированно заявляем, что в таких случаях помощь ребенку будет оперативно оказана", – продолжает детский омбудсман.
Какие бывают формы насилия и какая ведется работа по борьбе с ним – в видео Sputnik Узбекистан
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