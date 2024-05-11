https://uz.sputniknews.ru/20240511/zabota-rebenok-nasiliye-deti-ombudsman-43837034.html

Отсутствие заботы о ребенке является насилием – детский омбудсман

Отсутствие заботы о ребенке является насилием – детский омбудсман

Sputnik Узбекистан

Отсутствие заботы о ребенке является насилием, убеждена детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова. Она также считает, что сегодня очень важно менять стереотипное мышление людей

2024-05-11T18:01+0500

2024-05-11T18:01+0500

2024-05-11T18:01+0500

узбекистан

детский омбудсман

насилие

ребенок

сурайё рахмонова

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То есть, сам факт того, что, к примеру, родители или же законные представители ребенка, его опекуны, не заботятся о ребенке должным образом, это уже является насилием над ним, считает детский омбудсман.Какие бывают формы насилия и какая ведется работа по борьбе с ним – в видео Sputnik Узбекистан.

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