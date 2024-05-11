https://uz.sputniknews.ru/20240511/zanyatost-maxallya-trud-migratsiya-soveschaniye-prezident-43834785.html

Занятость в махаллях и трудовая миграция – главное из совещания с президентом

Занятость в махаллях и трудовая миграция – главное из совещания с президентом

Sputnik Узбекистан

Подчеркнули необходимость создания единой информационной платформы по миграции, интеграции ее с системой "махаллинской семерки" и оказания помощи узбекистанцам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.

2024-05-11T12:38+0500

2024-05-11T12:38+0500

2024-05-11T12:38+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

махалля

миграция

трудовая миграция

помощь

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0b/43835003_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4fe01bf46eb19e204c70f4ecd7d00bbc.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Обеспечение занятости в махаллях и упорядоченная организация трудовой миграции – эти вопросы обсудили на состоявшемся совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, по инициативе президента во всех регионах республики внедряется Сайхунабадский опыт.За каждой махаллей закреплены руководители организаций экономического комплекса, подчеркнули на совещании. Президент указал, что не везде эта работа ведется на требуемом уровне. В нынешних сложных условиях главный источник обеспечения людей работой и источником дохода – это полная мобилизация внутренних возможностей.Одной из важных задач является организованная и безопасная отправка граждан на работу за рубеж, обеспечение занятости мигрантов, вернувшихся домой. Гражданам, не имеющим достаточной квалификации, будет предоставлено дополнительное обучение, они будут целенаправленно готовиться согласно требованиям зарубежных работодателей. На этой основе планируется отправить 150 тысяч человек в страны с высоким уровнем дохода.Особое внимание будет уделено гражданам, вернувшимся из трудовой миграции. На основе опыта Сайхунабада им будет оказана организационно-финансовая помощь в выращивании продукции на приусадебных участках и открытии бизнеса.Глава государства дал дополнительные указания по качественному обслуживанию граждан и увеличению занятости.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

совещание шавкат мирзиёев создание информационный платформа миграция интеграция система махалля семерка оказание помощь узбекистанец ситуация за рубежом