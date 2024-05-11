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https://uz.sputniknews.ru/20240511/zanyatost-maxallya-trud-migratsiya-soveschaniye-prezident-43834785.html
Занятость в махаллях и трудовая миграция – главное из совещания с президентом
Занятость в махаллях и трудовая миграция – главное из совещания с президентом
Sputnik Узбекистан
Подчеркнули необходимость создания единой информационной платформы по миграции, интеграции ее с системой "махаллинской семерки" и оказания помощи узбекистанцам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.
2024-05-11T12:38+0500
2024-05-11T12:38+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
махалля
миграция
трудовая миграция
помощь
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Обеспечение занятости в махаллях и упорядоченная организация трудовой миграции – эти вопросы обсудили на состоявшемся совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, по инициативе президента во всех регионах республики внедряется Сайхунабадский опыт.За каждой махаллей закреплены руководители организаций экономического комплекса, подчеркнули на совещании. Президент указал, что не везде эта работа ведется на требуемом уровне. В нынешних сложных условиях главный источник обеспечения людей работой и источником дохода – это полная мобилизация внутренних возможностей.Одной из важных задач является организованная и безопасная отправка граждан на работу за рубеж, обеспечение занятости мигрантов, вернувшихся домой. Гражданам, не имеющим достаточной квалификации, будет предоставлено дополнительное обучение, они будут целенаправленно готовиться согласно требованиям зарубежных работодателей. На этой основе планируется отправить 150 тысяч человек в страны с высоким уровнем дохода.Особое внимание будет уделено гражданам, вернувшимся из трудовой миграции. На основе опыта Сайхунабада им будет оказана организационно-финансовая помощь в выращивании продукции на приусадебных участках и открытии бизнеса.Глава государства дал дополнительные указания по качественному обслуживанию граждан и увеличению занятости.
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совещание шавкат мирзиёев создание информационный платформа миграция интеграция система махалля семерка оказание помощь узбекистанец ситуация за рубежом
совещание шавкат мирзиёев создание информационный платформа миграция интеграция система махалля семерка оказание помощь узбекистанец ситуация за рубежом

Занятость в махаллях и трудовая миграция – главное из совещания с президентом

12:38 11.05.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения занятости в махаллях, упорядоченной организации трудовой миграции
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения занятости в махаллях, упорядоченной организации трудовой миграции - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Вновь подчеркнули необходимость создания единой информационной платформы по миграции, интеграции ее с системой "махаллинской семерки" и оказания помощи узбекистанцам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Обеспечение занятости в махаллях и упорядоченная организация трудовой миграции – эти вопросы обсудили на состоявшемся совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, по инициативе президента во всех регионах республики внедряется Сайхунабадский опыт.
За каждой махаллей закреплены руководители организаций экономического комплекса, подчеркнули на совещании.
"Они адресно работают с малообеспеченными гражданами, содействуют росту доходов семей. На это направляются дешевые кредиты, субсидии и льготы. Вместе со специалистами агрокомплекса на приусадебных участках населения выращиваются доходные культуры", – говорится в сообщении.
Президент указал, что не везде эта работа ведется на требуемом уровне. В нынешних сложных условиях главный источник обеспечения людей работой и источником дохода – это полная мобилизация внутренних возможностей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения занятости в махаллях, упорядоченной организации трудовой миграции - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Одной из важных задач является организованная и безопасная отправка граждан на работу за рубеж, обеспечение занятости мигрантов, вернувшихся домой.
"В связи с этим реформируется деятельность Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости. Во всех регионах внедряется принцип "работа за рубежом начинается с махалли", – отметили на совещании.
Гражданам, не имеющим достаточной квалификации, будет предоставлено дополнительное обучение, они будут целенаправленно готовиться согласно требованиям зарубежных работодателей. На этой основе планируется отправить 150 тысяч человек в страны с высоким уровнем дохода.
Особое внимание будет уделено гражданам, вернувшимся из трудовой миграции. На основе опыта Сайхунабада им будет оказана организационно-финансовая помощь в выращивании продукции на приусадебных участках и открытии бизнеса.
Глава государства дал дополнительные указания по качественному обслуживанию граждан и увеличению занятости.
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