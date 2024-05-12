https://uz.sputniknews.ru/20240512/tramp-poobeschal-v-sluchae-pobedy-na-vyborax-zakryt-yujnuyu-granitsu-ssha-43843167.html
Трамп пообещал в случае победы на выборах закрыть южную границу США
Трамп пообещал в случае победы на выборах закрыть южную границу США
Sputnik Узбекистан
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что положит конец потоку мигрантов из Мексики, если выиграет выборы.
2024-05-12T13:23+0500
2024-05-12T13:23+0500
2024-05-12T13:43+0500
в мире
сша
дональд трамп
нелегальные мигранты
депортация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37544618_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_aa5fef97e9f1ef253121e55041d4e657.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Бывший президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, закроет южную границу и положит конец потоку мигрантов из Мексики, пишет РИА Новости.При этом находящихся на американской территории нелегалов он обещает отправить "туда, где им самое место". Политик также пообещал, что после его повторного прихода к власти в США начнется "самая масштабная в американской истории операции по депортации".Выступая перед сторонниками , он также выразил мнение, что США не переживут еще четырех лет президентства Джо Байдена. Действующего американского лидера Трамп назвал "коррумпированным" и "некомпетентным".Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на этот пост.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37544618_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b9bba617b4afcb77a82baf331aeb52c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша выборы президента дональд трамп экс-президент депортация
сша выборы президента дональд трамп экс-президент депортация
Трамп пообещал в случае победы на выборах закрыть южную границу США
13:23 12.05.2024 (обновлено: 13:43 12.05.2024)
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что положит конец потоку нелегальных мигрантов из Мексики, если выиграет выборы.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. Бывший президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, закроет южную границу и положит конец потоку мигрантов из Мексики, пишет РИА Новости
.
При этом находящихся на американской территории нелегалов он обещает отправить "туда, где им самое место".
"В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников (действующего президента США) Джо Байдена домой - туда, где им самое место", — сказал Трамп на митинге в штате Нью-Джерси, собравшем около 100 тысяч человек.
Политик также пообещал, что после его повторного прихода к власти в США начнется "самая масштабная в американской истории операции по депортации".
Выступая перед сторонниками , он также выразил мнение, что США не переживут еще четырех лет президентства Джо Байдена. Действующего американского лидера Трамп назвал "коррумпированным" и "некомпетентным".
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на этот пост.