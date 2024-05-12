https://uz.sputniknews.ru/20240512/tramp-poobeschal-v-sluchae-pobedy-na-vyborax-zakryt-yujnuyu-granitsu-ssha-43843167.html

Трамп пообещал в случае победы на выборах закрыть южную границу США

Трамп пообещал в случае победы на выборах закрыть южную границу США

Sputnik Узбекистан

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что положит конец потоку мигрантов из Мексики, если выиграет выборы.

2024-05-12T13:23+0500

2024-05-12T13:23+0500

2024-05-12T13:43+0500

в мире

сша

дональд трамп

нелегальные мигранты

депортация

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Бывший президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, закроет южную границу и положит конец потоку мигрантов из Мексики, пишет РИА Новости.При этом находящихся на американской территории нелегалов он обещает отправить "туда, где им самое место". Политик также пообещал, что после его повторного прихода к власти в США начнется "самая масштабная в американской истории операции по депортации".Выступая перед сторонниками , он также выразил мнение, что США не переживут еще четырех лет президентства Джо Байдена. Действующего американского лидера Трамп назвал "коррумпированным" и "некомпетентным".Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на этот пост.

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