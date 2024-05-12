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https://uz.sputniknews.ru/20240512/v-uzbekistane-postroyat-sovremennye-shkoly-s-uchastiem-saudovskix-kompaniy--podrobnosti-43842633.html
В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности
В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности
Sputnik Узбекистан
Компания из Саудовской Аравии планирует совместно с узбекскими партнерами построить в Узбекистане школы, соответствующие международным стандартам.
2024-05-12T12:28+0500
2024-05-12T12:44+0500
узбекистан
саудовская аравия
образование
школы
инвестиции
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов. Об этом сообщает ИА "Дунё".Вопросы внедрения инновационных образовательных программ в Узбекистане, открытия филиалов частных международных школ и повышения квалификации преподавателей обсудил посол Узбекистана Нодиржон Тургунов на встрече с руководителем компании "Al Faris International" Усамой бин Салихом.Усама бен Салих сообщил, что внимательно следит за прогрессом Узбекистана во всех сферах. С удовлетворением отметил, что количество визитов на высшем и высоком уровнях между двумя странами резко возросло, объем товарооборота увеличился, а саудовские инвестиции в узбекскую экономику достигли беспрецедентного уровня. Это свидетельствует о том, что масштабы сотрудничества между двумя странами вышли на качественно новый уровень.Стороны обсудили возможность открытия подобных школ в Узбекистане, оснащения их современным учебным оборудованием, а также трудоустройства талантливых студентов, окончивших педагогический факультет в высших учебных заведениях республики.Усама бин Салих заявил, что для осуществления проектов существуют все возможности. По итогам встречи стороны договорились об организации визита руководства Саудовской компании в Узбекистан “для детальной проработки указанных вопросов“.
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узбекистан саудовская аравия образование сотрудничество инвестиции
узбекистан саудовская аравия образование сотрудничество инвестиции

В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности

12:28 12.05.2024 (обновлено: 12:44 12.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Компания из Саудовской Аравии планирует совместно с узбекскими партнерами построить в Узбекистане школы, соответствующие международным стандартам.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Вопросы внедрения инновационных образовательных программ в Узбекистане, открытия филиалов частных международных школ и повышения квалификации преподавателей обсудил посол Узбекистана Нодиржон Тургунов на встрече с руководителем компании "Al Faris International" Усамой бин Салихом.
© ИА "Дунё"Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов
Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2024
Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов
© ИА "Дунё"
Усама бен Салих сообщил, что внимательно следит за прогрессом Узбекистана во всех сферах. С удовлетворением отметил, что количество визитов на высшем и высоком уровнях между двумя странами резко возросло, объем товарооборота увеличился, а саудовские инвестиции в узбекскую экономику достигли беспрецедентного уровня. Это свидетельствует о том, что масштабы сотрудничества между двумя странами вышли на качественно новый уровень.
“Компания "Al Faris International" ориентирована на развитие сферы образования, повышение качества преподавания и повышение уровня знаний студентов. В настоящее время международные школы стандарта "IBO", созданные при финансовой поддержке этой компании, функционируют во многих странах мира,” — говорится в сообщении.
Стороны обсудили возможность открытия подобных школ в Узбекистане, оснащения их современным учебным оборудованием, а также трудоустройства талантливых студентов, окончивших педагогический факультет в высших учебных заведениях республики.
Усама бин Салих заявил, что для осуществления проектов существуют все возможности.

"Мы готовы создавать международные школы на основе 100% -го собственного капитала или совместно с узбекскими партнерами. В этих школах обучение будет проводиться в соответствии с международными стандартами — на иностранном и местном языках. Предусмотрено также дошкольное образование, где для детей будут проводиться усиленные уроки по подготовке к школе", — подчеркнул он.

По итогам встречи стороны договорились об организации визита руководства Саудовской компании в Узбекистан “для детальной проработки указанных вопросов“.
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