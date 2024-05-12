https://uz.sputniknews.ru/20240512/v-uzbekistane-postroyat-sovremennye-shkoly-s-uchastiem-saudovskix-kompaniy--podrobnosti-43842633.html

В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности

В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности

Sputnik Узбекистан

Компания из Саудовской Аравии планирует совместно с узбекскими партнерами построить в Узбекистане школы, соответствующие международным стандартам.

2024-05-12T12:28+0500

2024-05-12T12:28+0500

2024-05-12T12:44+0500

узбекистан

саудовская аравия

образование

школы

инвестиции

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/11/27226932_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_cb866515a6295e4f5000cf98fee6012c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов. Об этом сообщает ИА "Дунё".Вопросы внедрения инновационных образовательных программ в Узбекистане, открытия филиалов частных международных школ и повышения квалификации преподавателей обсудил посол Узбекистана Нодиржон Тургунов на встрече с руководителем компании "Al Faris International" Усамой бин Салихом.Усама бен Салих сообщил, что внимательно следит за прогрессом Узбекистана во всех сферах. С удовлетворением отметил, что количество визитов на высшем и высоком уровнях между двумя странами резко возросло, объем товарооборота увеличился, а саудовские инвестиции в узбекскую экономику достигли беспрецедентного уровня. Это свидетельствует о том, что масштабы сотрудничества между двумя странами вышли на качественно новый уровень.Стороны обсудили возможность открытия подобных школ в Узбекистане, оснащения их современным учебным оборудованием, а также трудоустройства талантливых студентов, окончивших педагогический факультет в высших учебных заведениях республики.Усама бин Салих заявил, что для осуществления проектов существуют все возможности. По итогам встречи стороны договорились об организации визита руководства Саудовской компании в Узбекистан “для детальной проработки указанных вопросов“.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан саудовская аравия образование сотрудничество инвестиции