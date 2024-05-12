В Узбекистане усилят поддержку жертв насилия, а агрессоры пройдут коррекционную программу
10:58 12.05.2024 (обновлено: 11:01 12.05.2024)
© Sputnik / Табылды КадырбековНасилие
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Пострадавшим от насилия женщинам будет оказываться социальная, психологическая и юридическая помощь, а лиц, совершивших насилие, будут вносить в специальный реестр.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане намерены улучшить оказание социальных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия". Об этом сообщается на канале правовой информации Министерства юстиции.
Согласно документу, летом в стране внедрят систему оказания комплекса социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, по принципу "семья – махалля – район и регион".
В частности, с 1 июня 2024 года в республике будет внедрен порядок оказания социальных, психологических и юридических услуг женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия, без истребования охранного ордера.
Кроме того, случаи притеснения и насилия в отношении женщин будут регистрироваться сотрудниками органов внутренних дел на основании обращений, поступивших на номер "102" дежурного отдела ОВД.
В течение 24 часов с момента выявления факта притеснения и насилия или угрозы их совершения будет осуществляться следующее:
с лицом, совершившим притеснение и насилие, проводится беседа при участии женского активиста и инспектора по профилактике махалли;
инспектором по профилактике оформляется охранный ордер;
женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, и их несовершеннолетние дети размещаются в экстренные приемные отделения центральных больниц районов (городов);
оформленные охранные ордера и сведения о пострадавших лицах направляются в центры "Инсон" посредством информационной системы "Единая национальная социальная защита".
Пострадавшим лицам, находящимся в состоянии психологического стресса будут оказывать первичную медицинскую помощь.
Для этого в экстренных приемных отделениях заработают круглосуточные комнаты первичной помощи. С 1 июня – в Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях, с 1 октября – во всех остальных регионах республики.
В комнатах первичной помощи экстренных приемных отделений:
будут размещаться женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, совершившие покушение на свою жизнь или склонные к совершению суицида, а также их несовершеннолетние дети, для улучшения физического и психического состояния на срок не более трех суток;
будет оказываться экстренная первая помощь, в том числе психологическая и психотерапевтическая, а также будут проводиться анализы на наличие инфекционных болезней.
С 1 октября 2024 года в каждом случае выдачи охранного ордера будет утверждаться коррекционная программа по изменению насильственного поведения лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия, по согласованию с центрами "Инсон".
Будет вестись реестр лиц, совершивших притеснение и насилие.
С 1 января 2025 года органами внутренних дел будет вестись реестр лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия.
С 1 декабря 2024 года при обращении о случаях притеснения и насилия два и более раз в течение года органами внутренних дел выдается охранный ордер в порядке инициативы.