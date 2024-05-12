https://uz.sputniknews.ru/20240512/v-uzbekistane-usilyat-podderjku-jertv-nasiliya-agressory-proydut-korrektsionnuyu-programmu--43841129.html

В Узбекистане усилят поддержку жертв насилия, а агрессоры пройдут коррекционную программу

В Узбекистане усилят поддержку жертв насилия, а агрессоры пройдут коррекционную программу

Sputnik Узбекистан

Пострадавшим от насилия женщинам будет оказываться социальная, психологическая и юридическая помощь, а лиц, совершивших насилие, будут вносить в специальный реестр.

2024-05-12T10:58+0500

2024-05-12T10:58+0500

2024-05-12T11:01+0500

узбекистан

постановление

социальная защита

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане намерены улучшить оказание социальных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия". Об этом сообщается на канале правовой информации Министерства юстиции.Согласно документу, летом в стране внедрят систему оказания комплекса социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, по принципу "семья – махалля – район и регион". В частности, с 1 июня 2024 года в республике будет внедрен порядок оказания социальных, психологических и юридических услуг женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия, без истребования охранного ордера. Кроме того, случаи притеснения и насилия в отношении женщин будут регистрироваться сотрудниками органов внутренних дел на основании обращений, поступивших на номер "102" дежурного отдела ОВД.В течение 24 часов с момента выявления факта притеснения и насилия или угрозы их совершения будет осуществляться следующее: Пострадавшим лицам, находящимся в состоянии психологического стресса будут оказывать первичную медицинскую помощь. Для этого в экстренных приемных отделениях заработают круглосуточные комнаты первичной помощи. С 1 июня – в Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях, с 1 октября – во всех остальных регионах республики. В комнатах первичной помощи экстренных приемных отделений: Будет вестись реестр лиц, совершивших притеснение и насилие.С 1 января 2025 года органами внутренних дел будет вестись реестр лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия. С 1 декабря 2024 года при обращении о случаях притеснения и насилия два и более раз в течение года органами внутренних дел выдается охранный ордер в порядке инициативы.

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