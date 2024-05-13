https://uz.sputniknews.ru/20240513/indiya-soglasheniye-iran-port-chabaxar-43859054.html

Индия и Иран подпишут соглашение об управлении одним из портов МТК "Север – Юг"

Индия и Иран подпишут соглашение об управлении одним из портов МТК "Север – Юг"

Sputnik Узбекистан

Новое соглашение рассчитано на 10 лет с возможностью автоматического продления

2024-05-13T18:40+0500

2024-05-13T18:40+0500

2024-05-13T18:40+0500

индия

иран

порт

транспортный коридор

узбекистан

грузоперевозки

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Индия намерена подписать десятилетнее соглашение с Ираном об управлении портом Чабахар, сообщает газета The Economic Times.По данным издания, министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал 13 мая отправится в Иран для подписания данного документа.Это первый случай, когда Индия возьмет на себя управление зарубежным портом. Новый 10-летний договор заменит первоначальное соглашение с ежегодным продлением, которое было подписано между Ираном, Индией и Афганистаном и распространялось только на терминал Шахид Бехешти в порту Чабахар. Срок действия нового расширенного соглашения будет продлеваться автоматически.Данное событие является серьезным геополитическим шагом в развитии сотрудничества с Ираном, который будет иметь значительные последствия для региона. По прогнозам порт, представляющий собой ключевое связующее звено Индии с Афганистаном, Центральной Азией и большим евразийским пространством, может составить конкуренцию пакистанскому порту Гвадар, а также китайской инициативе "Один пояс - один путь".В будущем планируется связать Чабахар с Международным транспортным коридором Север — Юг, который соединит Индию с Россией через Иран.Напомним, что Международный транспортный коридор "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7 200 км, основным преимуществом которого станет сокращение сроков доставки грузов вдвое или даже втрое.Это крупнейший геополитический и геоэкономический инфраструктурный проект текущего десятилетия и часть становления многополярного мира.Мультимодальный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.Он включает в себя три маршрута: Западный, Восточный и Транскаспийский.Западные и восточные ветки МТК проходят через Иран: западная ветка предусматривает перевозку по Ирану автомобильным транспортом через Решт, восточная — железнодорожным. Конечной точкой в Иране является порт Бендер-Аббас, из которого грузы могут доставлять в Индию морем.Западная ветка также проходит через Азербайджан, восточная — через Казахстан и Туркменистан, затрагивая территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога "Шалкар — Бозой —Узбекистан". Данный проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.Строящаяся железнодорожная линия "Дарбаза — Матаарал" свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.Ответвление МТК "Север — Юг" — линия "Туркменабат — Мары" – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.Для справки: Иранский порт Чабахар расположен на Макранском побережье (в двух провинциях Систан и Белуджистан), рядом с Оманским заливом и в устье Ормузского пролива. Чабахар является единственным иранским портом, имеющим прямой выход в Индийский океан. Порт расположен недалеко от Афганистана и стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

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мтк север – юг соглашение иран и индия