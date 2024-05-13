https://uz.sputniknews.ru/20240513/politika-rossiya-postsovetskoye-prostranstvo-43855830.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят политику России на постсоветском пространстве
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят политику России на постсоветском пространстве
Sputnik Узбекистан
На вопросы журналистов ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ
2024-05-13T16:25+0500
2024-05-13T16:25+0500
2024-05-13T16:25+0500
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
политика
россия
постсоветское пространство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0d/43854170_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_764962450ccc1b9f840439fbcb4463b7.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 14 мая в 14.00 (время ташкентское) состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы политики России на постсоветском пространстве".По каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно? Как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ на постсоветском пространстве? Каковы основные сценарии развития политики России на постсоветском пространстве? Какую роль эта страна играет в региональных интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ?На эти и другие вопросы ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0d/43854170_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_2bf97127631c0f088c24cfa28f63454a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия узбекистан сотрудничество развитие
россия узбекистан сотрудничество развитие
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят политику России на постсоветском пространстве
На вопросы журналистов ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 14 мая в 14.00 (время ташкентское) состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы политики России на постсоветском пространстве".
По каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно? Как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ на постсоветском пространстве? Каковы основные сценарии развития политики России на постсоветском пространстве? Какую роль эта страна играет в региональных интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ?
На эти и другие вопросы ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.