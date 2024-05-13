https://uz.sputniknews.ru/20240513/politika-rossiya-postsovetskoye-prostranstvo-43855830.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят политику России на постсоветском пространстве

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят политику России на постсоветском пространстве

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ

2024-05-13T16:25+0500

2024-05-13T16:25+0500

2024-05-13T16:25+0500

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

политика

россия

постсоветское пространство

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 14 мая в 14.00 (время ташкентское) состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы политики России на постсоветском пространстве".По каким направлениям сотрудничество России и Узбекистана развивается наиболее успешно? Как глобальные геополитические изменения влияют на политику РФ на постсоветском пространстве? Каковы основные сценарии развития политики России на постсоветском пространстве? Какую роль эта страна играет в региональных интеграционных проектах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ?На эти и другие вопросы ответит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

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