https://uz.sputniknews.ru/20240513/shoygu-novoye-naznacheniye-43850920.html

Стала известна новая должность Шойгу

Стала известна новая должность Шойгу

Sputnik Узбекистан

По словам пресс-секретаря президента РФ, экс-министр обороны продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри

2024-05-13T10:50+0500

2024-05-13T10:50+0500

2024-05-13T11:30+0500

политика

россия

сергей шойгу

владимир путин

назначение

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля.Другим указом российский лидер освободил Николая Патрушева от этой должности в связи с переходом на другую работу.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на новом посту генерал армии Шойгу будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщает РИА Новости."Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК", — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.Представитель Кремля добавил, что Шойгу также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая напрямую подчинена главе государства.Таким образом, с назначением на пост секретаря Совета безопасности генерал армии "продолжит работать в той сфере, которую прекрасно знает изнутри", резюмировал пресс-секретарь президента РФ.На должность министра обороны РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова сообщает пресс-служба Совета Федерации.Другие посты в правительстве президент России предложил сохранить за действующими министрами: главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой МЧС Александром Куренковым, главой МИД Сергеем Лавровым и министром юстиции Константином Чуйченко. Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

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Sputnik Узбекистан

сергей шойгу новая должность