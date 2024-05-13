Стала известна новая должность Шойгу
10:50 13.05.2024 (обновлено: 11:30 13.05.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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По словам пресс-секретаря президента РФ, экс-министр обороны продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Другим указом российский лидер освободил Николая Патрушева от этой должности в связи с переходом на другую работу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на новом посту генерал армии Шойгу будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщает РИА Новости.
"Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК", — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.
Представитель Кремля добавил, что Шойгу также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая напрямую подчинена главе государства.
"Вы уже знаете, ранее это было тоже сообщено, что из Министерства обороны под президента выводится ФСВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", – рассказал Песков.
Таким образом, с назначением на пост секретаря Совета безопасности генерал армии "продолжит работать в той сфере, которую прекрасно знает изнутри", резюмировал пресс-секретарь президента РФ.
На должность министра обороны РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова сообщает пресс-служба Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович", – говорится в сообщении в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.
Другие посты в правительстве президент России предложил сохранить за действующими министрами: главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой МЧС Александром Куренковым, главой МИД Сергеем Лавровым и министром юстиции Константином Чуйченко.
Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.