https://uz.sputniknews.ru/20240513/tanzila-narbayeva-vstrechi-forum-jenschin-samarkand-43849584.html

С кем встретилась Танзила Нарбаева в рамках Азиатского женского форума в Самарканде

С кем встретилась Танзила Нарбаева в рамках Азиатского женского форума в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили реализацию и правовое обеспечение совместных проектов, а также вопросы активизации сотрудничества

2024-05-13T09:49+0500

2024-05-13T09:49+0500

2024-05-13T11:15+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

оон

встреча

азербайджан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева провела переговоры с региональным директором структуры "ООН-женщины" по странам Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке, участвующей в Азиатском женском форуме, который сегодня стартовал в Самарканде, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Отмечалось, что сотрудничество Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами в последние годы достигло самого высокого уровня в истории отношений, вышло на новый этап в сфере гендерного равенства, обеспечения прав женщин и расширения их возможностей.В ходе встречи речь шла о дальнейшем укреплении сотрудничества между Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и структурой "ООН-женщины" посредством реализации совместных проектов.По итогам переговоров решено разработать соответствующий документ о сотрудничестве, в котором будут определены его конкретные направления.Также Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.Особое внимание они уделили сотрудничеству парламентов в части реализации двусторонних соглашений высокого уровня, в том числе правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азиатский женский форум, впервые проводимый по инициативе Узбекистана, станет важной площадкой для расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин, и пожелала успехов его работе.По итогам встречи председатели Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Милли Меджлиса Азербайджана договорились об активизации сотрудничества женщин-предпринимателей двух стран, а также диалога молодых парламентариев.Напомним, что 13-14 мая в Самарканде проходит Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей".В его работе участвуют женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.В программе форума – 10 параллельных сессий.По его итогам планируют принять Самаркандскую декларацию.

самарканд

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