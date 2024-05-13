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https://uz.sputniknews.ru/20240513/tanzila-narbayeva-vstrechi-forum-jenschin-samarkand-43849584.html
С кем встретилась Танзила Нарбаева в рамках Азиатского женского форума в Самарканде
С кем встретилась Танзила Нарбаева в рамках Азиатского женского форума в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили реализацию и правовое обеспечение совместных проектов, а также вопросы активизации сотрудничества
2024-05-13T09:49+0500
2024-05-13T11:15+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
оон
встреча
азербайджан
самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева провела переговоры с региональным директором структуры "ООН-женщины" по странам Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке, участвующей в Азиатском женском форуме, который сегодня стартовал в Самарканде, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Отмечалось, что сотрудничество Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами в последние годы достигло самого высокого уровня в истории отношений, вышло на новый этап в сфере гендерного равенства, обеспечения прав женщин и расширения их возможностей.В ходе встречи речь шла о дальнейшем укреплении сотрудничества между Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и структурой "ООН-женщины" посредством реализации совместных проектов.По итогам переговоров решено разработать соответствующий документ о сотрудничестве, в котором будут определены его конкретные направления.Также Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.Особое внимание они уделили сотрудничеству парламентов в части реализации двусторонних соглашений высокого уровня, в том числе правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азиатский женский форум, впервые проводимый по инициативе Узбекистана, станет важной площадкой для расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин, и пожелала успехов его работе.По итогам встречи председатели Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Милли Меджлиса Азербайджана договорились об активизации сотрудничества женщин-предпринимателей двух стран, а также диалога молодых парламентариев.Напомним, что 13-14 мая в Самарканде проходит Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей".В его работе участвуют женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.В программе форума – 10 параллельных сессий.По его итогам планируют принять Самаркандскую декларацию.
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танзила нарбаева азиатский женский форум встречи
танзила нарбаева азиатский женский форум встречи

С кем встретилась Танзила Нарбаева в рамках Азиатского женского форума в Самарканде

09:49 13.05.2024 (обновлено: 11:15 13.05.2024)
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
© Сенат Олий Мажлиса
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На встречах в рамках форума обсудили реализацию и правовое обеспечение совместных проектов, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева провела переговоры с региональным директором структуры "ООН-женщины" по странам Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке, участвующей в Азиатском женском форуме, который сегодня стартовал в Самарканде, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса
Отмечалось, что сотрудничество Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами в последние годы достигло самого высокого уровня в истории отношений, вышло на новый этап в сфере гендерного равенства, обеспечения прав женщин и расширения их возможностей.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса
В ходе встречи речь шла о дальнейшем укреплении сотрудничества между Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и структурой "ООН-женщины" посредством реализации совместных проектов.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам гендерного бюджетирования, гендерной статистики и гендерного аудита, взаимного обмена опытом, внедрения лучших практик", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров решено разработать соответствующий документ о сотрудничестве, в котором будут определены его конкретные направления.
Также Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
Председатель Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан Танзила Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса
Особое внимание они уделили сотрудничеству парламентов в части реализации двусторонних соглашений высокого уровня, в том числе правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
"Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений и взаимной поддержке в рамках международных организаций и межпарламентских структур", — говорится в сообщении.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азиатский женский форум, впервые проводимый по инициативе Узбекистана, станет важной площадкой для расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин, и пожелала успехов его работе.
По итогам встречи председатели Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Милли Меджлиса Азербайджана договорились об активизации сотрудничества женщин-предпринимателей двух стран, а также диалога молодых парламентариев.
Напомним, что 13-14 мая в Самарканде проходит Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей".
В его работе участвуют женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.
В программе форума – 10 параллельных сессий.
По его итогам планируют принять Самаркандскую декларацию.
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