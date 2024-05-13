https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-ultramarafon-zaamin-ultra-2024-43854640.html

В Узбекистане пройдет ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024 — дата, что в программе

В Узбекистане пройдет ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024 — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Участникам доступны 4 дистанции. Накануне забега состоится концерт электронной музыки

2024-05-13T15:20+0500

2024-05-13T15:20+0500

2024-05-13T15:20+0500

узбекистан

заамин

экология

забег

общество

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Джизакской области Узбекистана на территории Зааминского национального природного парка 1-2 июня пройдет ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз.Трасса расположена на высоте 2200–2500 метров над уровнем моря, что эквивалентно шести ташкентским телебашням.Международный ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024 станет первым событием текущего года.Участникам доступны 4 дистанции:1 июня накануне забега для гостей и участников ультрамарафона ZAAMIN ULTRA 2024 организуют концерт электронной музыки.Также в пресс-службе Фонда добавили, что в этом году будет внедрена новая экологическая инициатива, которая станет традицией для всей серии благотворительных забегов —плоггинг. Участники завершат двухдневный фестиваль совместной пробежкой и сбором мусора. Это послужит их объединению, а главное — сохранению природного парка в своем первозданном виде.

узбекистан

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