В Узбекистане пройдет ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024 — дата, что в программе
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Участникам доступны 4 дистанции. Накануне забега состоится концерт электронной музыки.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Джизакской области Узбекистана на территории Зааминского национального природного парка 1-2 июня пройдет ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз.
Трасса расположена на высоте 2200–2500 метров над уровнем моря, что эквивалентно шести ташкентским телебашням.
"В этом году мы отмечаем пятилетие серии международных благотворительных забегов Samarkand Marathon. С момента своего основания мы позиционируем наши события, как фестиваль, посвященный спорту, культуре и искусству, который объединяет участников со всего мира в Узбекистане. Мы развиваем всю серию и постоянно работаем над тем, чтобы сделать события масштабнее и интереснее, привлечь новую аудиторию, включая молодых людей со всей республики", — рассказала Гаянэ Умерова, председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Международный ультрамарафон ZAAMIN ULTRA 2024 станет первым событием текущего года.
Участникам доступны 4 дистанции:
50K — на этом маршруте открывается вид на все плато, а также хребты Туркестанский и Мальгузар. Самая высокая точка трассы достигает 2 500 метров над уровнем моря. Перепад высот — 1 535 метров;
21K — полумарафонцы пробегут 21 км, в общей сложности поднявшись на 635 метров. Маршрут проляжет через три ручья: Катташир, Кызылмазар и Обикуль;
10K — участники добегут до смотрового участка, с которого открывается вид на горный ручей Кызылмазар и вход в Каньон Чортанга. Последние километры предполагают подъем на 370 метров;
2K — это небольшая дистанция, идеально подходящая для начинающих участников горных забегов. С нее открывается обзорный вид на стартовый городок и горный ручей Катташир.
1 июня накануне забега для гостей и участников ультрамарафона ZAAMIN ULTRA 2024 организуют концерт электронной музыки.
Также в пресс-службе Фонда добавили, что в этом году будет внедрена новая экологическая инициатива, которая станет традицией для всей серии благотворительных забегов —плоггинг. Участники завершат двухдневный фестиваль совместной пробежкой и сбором мусора. Это послужит их объединению, а главное — сохранению природного парка в своем первозданном виде.