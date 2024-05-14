Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240514/aziatskiy-jenskiy-forum-samarkand-43871915.html
Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно
Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно
Sputnik Узбекистан
В Самарканде прошел Азиатский женский форум. По его итогам приняли Самаркандскую декларацию
2024-05-14T17:50+0500
2024-05-14T18:13+0500
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
форум
женщины
самарканд
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0e/43871276_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bcae56269b62decd6fcf5391d43e2372.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Если в правительстве не будет женщин, то развитие страны невозможно — такое мнение на Азиатском женском форуме в Самарканде высказала председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Его разделили представители более 30 стран, участвующих в масштабном мероприятии.Во второй день работы форума насущные проблемы женщин обсуждали на параллельных сессиях.Первую из них посвятили региональным аспектам ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей.Говоря об эффективных путях решения проблем притеснения женщин и обеспечения соблюдения их прав, участники отметили необходимость баланса между карьерными устремлениями и семейными отношениями.Для женщин должно быть важно как материнство, так и успешность в карьере, убеждена председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.В ходе работы второй сессии специалисты поделились опытом и новаторскими подходами негосударственных организаций региона в области защиты прав и интересов женщин.Напомним, что в работе двухдневного Азиатского форума женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", организованного в Самарканде, участвовали женщины–парламентарии стран Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.Программа форума включала 10 параллельных сессий.В ходе диалога выработаны предложения по повышению активности женщин во всех сферах.Также речь шла о расширении экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение равной оплаты труда, создание благоприятных условий для женского предпринимательства в Азиатских странах.По итогам проведенных переговоров и обсуждений приняли Самаркандскую декларацию.
самарканд
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0e/43871276_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e516b41ae1fc941ea22cc3e6d3660e2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
азиатский женский форум самарканд
азиатский женский форум самарканд

Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно

17:50 14.05.2024 (обновлено: 18:13 14.05.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова
Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Подписаться
В Самарканде прошел Азиатский женский форум. По его итогам приняли Самаркандскую декларацию.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Если в правительстве не будет женщин, то развитие страны невозможно — такое мнение на Азиатском женском форуме в Самарканде высказала председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Его разделили представители более 30 стран, участвующих в масштабном мероприятии.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Во второй день работы форума насущные проблемы женщин обсуждали на параллельных сессиях.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Первую из них посвятили региональным аспектам ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей.
Говоря об эффективных путях решения проблем притеснения женщин и обеспечения соблюдения их прав, участники отметили необходимость баланса между карьерными устремлениями и семейными отношениями.
Для женщин должно быть важно как материнство, так и успешность в карьере, убеждена председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская
Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Чем более экономически развита страна, тем меньше необходимости женщинам бороться за свои права. При этом возрастает демографический вопрос. Это объяснимо, когда женщина уходит в бизнес, политику, карьеру, то, как правило, семья уходит на второй план. Но это не значит, что не нужно экономически развивать страну. Нужно искать баланс. Нужно делать модным не только построение женщиной карьеры, но и совмещения ее с семьей", — подчеркнула она в своем выступлении.
В ходе работы второй сессии специалисты поделились опытом и новаторскими подходами негосударственных организаций региона в области защиты прав и интересов женщин.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Напомним, что в работе двухдневного Азиатского форума женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", организованного в Самарканде, участвовали женщины–парламентарии стран Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.
Программа форума включала 10 параллельных сессий.
В ходе диалога выработаны предложения по повышению активности женщин во всех сферах.
Также речь шла о расширении экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение равной оплаты труда, создание благоприятных условий для женского предпринимательства в Азиатских странах.
По итогам проведенных переговоров и обсуждений приняли Самаркандскую декларацию.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0