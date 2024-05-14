Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно
17:50 14.05.2024 (обновлено: 18:13 14.05.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В Самарканде прошел Азиатский женский форум. По его итогам приняли Самаркандскую декларацию.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Если в правительстве не будет женщин, то развитие страны невозможно — такое мнение на Азиатском женском форуме в Самарканде высказала председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Его разделили представители более 30 стран, участвующих в масштабном мероприятии.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Во второй день работы форума насущные проблемы женщин обсуждали на параллельных сессиях.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Первую из них посвятили региональным аспектам ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей.
Говоря об эффективных путях решения проблем притеснения женщин и обеспечения соблюдения их прав, участники отметили необходимость баланса между карьерными устремлениями и семейными отношениями.
Для женщин должно быть важно как материнство, так и успешность в карьере, убеждена председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская
Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Чем более экономически развита страна, тем меньше необходимости женщинам бороться за свои права. При этом возрастает демографический вопрос. Это объяснимо, когда женщина уходит в бизнес, политику, карьеру, то, как правило, семья уходит на второй план. Но это не значит, что не нужно экономически развивать страну. Нужно искать баланс. Нужно делать модным не только построение женщиной карьеры, но и совмещения ее с семьей", — подчеркнула она в своем выступлении.
В ходе работы второй сессии специалисты поделились опытом и новаторскими подходами негосударственных организаций региона в области защиты прав и интересов женщин.
© SputnikУчастники Азиатского женского форума в Самарканде
Участники Азиатского женского форума в Самарканде
© Sputnik
Напомним, что в работе двухдневного Азиатского форума женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", организованного в Самарканде, участвовали женщины–парламентарии стран Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.
Программа форума включала 10 параллельных сессий.
В ходе диалога выработаны предложения по повышению активности женщин во всех сферах.
Также речь шла о расширении экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение равной оплаты труда, создание благоприятных условий для женского предпринимательства в Азиатских странах.
По итогам проведенных переговоров и обсуждений приняли Самаркандскую декларацию.