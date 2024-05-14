https://uz.sputniknews.ru/20240514/aziatskiy-jenskiy-forum-samarkand-43871915.html

Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно

Глава комитета Сената: Если в правительстве не будет женщин, развитие страны невозможно

Sputnik Узбекистан

В Самарканде прошел Азиатский женский форум. По его итогам приняли Самаркандскую декларацию

2024-05-14T17:50+0500

2024-05-14T17:50+0500

2024-05-14T18:13+0500

общество

сенат олий мажлиса узбекистана

форум

женщины

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Если в правительстве не будет женщин, то развитие страны невозможно — такое мнение на Азиатском женском форуме в Самарканде высказала председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Его разделили представители более 30 стран, участвующих в масштабном мероприятии.Во второй день работы форума насущные проблемы женщин обсуждали на параллельных сессиях.Первую из них посвятили региональным аспектам ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и детей.Говоря об эффективных путях решения проблем притеснения женщин и обеспечения соблюдения их прав, участники отметили необходимость баланса между карьерными устремлениями и семейными отношениями.Для женщин должно быть важно как материнство, так и успешность в карьере, убеждена председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.В ходе работы второй сессии специалисты поделились опытом и новаторскими подходами негосударственных организаций региона в области защиты прав и интересов женщин.Напомним, что в работе двухдневного Азиатского форума женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", организованного в Самарканде, участвовали женщины–парламентарии стран Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.Программа форума включала 10 параллельных сессий.В ходе диалога выработаны предложения по повышению активности женщин во всех сферах.Также речь шла о расширении экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение равной оплаты труда, создание благоприятных условий для женского предпринимательства в Азиатских странах.По итогам проведенных переговоров и обсуждений приняли Самаркандскую декларацию.

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азиатский женский форум самарканд