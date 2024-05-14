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https://uz.sputniknews.ru/20240514/bashkortostan-sovmestnyye-proyekty-uzbekistan-43867619.html
Глава Башкирии рассказал о совместных проектах с Узбекистаном и другими странами ЦА
Глава Башкирии рассказал о совместных проектах с Узбекистаном и другими странами ЦА
Sputnik Узбекистан
По словам Радия Хабирова, сотрудничество с центральноазиатскими странами открывает широкий спектр возможностей
2024-05-14T15:30+0500
2024-05-14T15:30+0500
экономика
узбекистан
башкортостан
страны ца
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Глава Башкортостана Радий Хабиров на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Уфе рассказал о выгоде совместных проектов с Узбекистаном и другими странами ЦА, сообщает РИА Новости.По его словам, в совместных проектах Башкортостана с центральноазиатскими странами стороны находят преференциальные условия и понятные правила игры, которые не нарушаются.Также он отметил, что сотрудничество с центральноазиатскими странами открывает широкий спектр возможностей.Он добавил, что правительству Башкортостана легко работать с центральноазиатскими странами.Для справки: Международный дискуссионный клуб "Валдай" 14-15 мая проводит в Уфе IV Центральноазиатскую конференцию на тему "Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях". В числе участников — эксперты из Узбекистана, России, Индии, КНР, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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башкортостан узбекистан сотрудничество
башкортостан узбекистан сотрудничество

Глава Башкирии рассказал о совместных проектах с Узбекистаном и другими странами ЦА

15:30 14.05.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По словам Радия Хабирова, сотрудничество с центральноазиатскими странами открывает широкий спектр возможностей.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Глава Башкортостана Радий Хабиров на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Уфе рассказал о выгоде совместных проектов с Узбекистаном и другими странами ЦА, сообщает РИА Новости.
По его словам, в совместных проектах Башкортостана с центральноазиатскими странами стороны находят преференциальные условия и понятные правила игры, которые не нарушаются.
"Везде мы находим преференциальные нормы, условия, всегда важно для бизнеса экономическая и политическая стабильность. Понятные правила игры, которые не будут нарушаться. Во взаимоотношении с нашими центральноазиатскими коллегами мы такие условия видим", — сказал Хабиров.
Также он отметил, что сотрудничество с центральноазиатскими странами открывает широкий спектр возможностей.
"Если говорить про Узбекистан, то нам интересны проекты переработки дерева, легкой промышленности и сельское хозяйство. Все государства разноплановые, поэтому у нас есть большой и обширный выбор для того, чтобы инвестировать в нашу экономику. Сейчас важно то, что мы давно ведем разговор не просто о товарообороте, но и о промышленной кооперации. Поэтому в стадии наших разработок и в стадии реализации находится целый ряд совместных предприятий, которые предполагают локализацию промышленных производств либо у нас в Башкирии, либо, как мы локализуем в Казахстане", — сообщил Хабиров.
Он добавил, что правительству Башкортостана легко работать с центральноазиатскими странами.
"Прежде всего, есть воля руководителей государств работать с нами, работать с Россией. Есть целый ряд юридических норм, институтов. И конечно, прежде всего это взаимовыгодные сочетания структуры экономики. В то же время мы очень близки по другим показателям: гуманитарным, социальным, религиозным, культурным. Поэтому в сфере нашей работы – обязательно установление и этих отношений. Глубина проникновения, в частности РФ, регионов страны в центральноазиатские республики очень глубока", — заявил глава республики.
Для справки: Международный дискуссионный клуб "Валдай" 14-15 мая проводит в Уфе IV Центральноазиатскую конференцию на тему "Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях". В числе участников — эксперты из Узбекистана, России, Индии, КНР, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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