Глава Башкирии рассказал о совместных проектах с Узбекистаном и другими странами ЦА

"Если говорить про Узбекистан, то нам интересны проекты переработки дерева, легкой промышленности и сельское хозяйство. Все государства разноплановые, поэтому у нас есть большой и обширный выбор для того, чтобы инвестировать в нашу экономику. Сейчас важно то, что мы давно ведем разговор не просто о товарообороте, но и о промышленной кооперации. Поэтому в стадии наших разработок и в стадии реализации находится целый ряд совместных предприятий, которые предполагают локализацию промышленных производств либо у нас в Башкирии, либо, как мы локализуем в Казахстане", — сообщил Хабиров.