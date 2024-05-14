https://uz.sputniknews.ru/20240514/kazan-forum-start-43862766.html
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
Sputnik Узбекистан
В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
2024-05-14T09:46+0500
2024-05-14T09:46+0500
2024-05-14T10:42+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня в Казани начинает работу Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum".Он будет проходить на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.Ключевая тема мероприятия – "Доверие и сотрудничество".Деловая программа KazanForum включает 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию, свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут заседания межправкомиссий.Отдельные сессии посвятят вопросам развития мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.17 мая состоится пленарное заседание. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия РФ и стран ОИС в разных сферах и подведут итоги работы форума.Также в программе X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия. В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.В рамках форума также пройдут:На начало мая на форум зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 79 стран. Самые большие делегации ожидают из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Узбекистана и Туркменистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.Для справки: в этом году форум состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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казань старт экономический форум россия исламский мир kazanforum"
казань старт экономический форум россия исламский мир kazanforum"
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
09:46 14.05.2024 (обновлено: 10:42 14.05.2024)
В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Сегодня в Казани начинает
работу Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum".
Он будет проходить на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
Ключевая тема мероприятия – "Доверие и сотрудничество".
Деловая программа KazanForum включает 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию, свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут заседания межправкомиссий.
Отдельные сессии посвятят вопросам развития мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
17 мая состоится пленарное заседание. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия РФ и стран ОИС в разных сферах и подведут итоги работы форума.
Также в программе X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия. В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.
В рамках форума также пройдут:
конференция "Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов;
заседание Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир";
международная выставка экономического и научно-технологического сотрудничества Russia Halal Expo;
международная торговая ярмарка Kazan Halal Market;
форум торгово-промышленных палат;
фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day.
На начало мая на форум зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 79 стран. Самые большие делегации ожидают из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Узбекистана и Туркменистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.
Для справки: в этом году форум состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.