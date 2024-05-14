https://uz.sputniknews.ru/20240514/kazan-forum-start-43862766.html

В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"

В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"

Sputnik Узбекистан

В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

2024-05-14T09:46+0500

2024-05-14T09:46+0500

2024-05-14T10:42+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня в Казани начинает работу Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum".Он будет проходить на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.Ключевая тема мероприятия – "Доверие и сотрудничество".Деловая программа KazanForum включает 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию, свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут заседания межправкомиссий.Отдельные сессии посвятят вопросам развития мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.17 мая состоится пленарное заседание. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия РФ и стран ОИС в разных сферах и подведут итоги работы форума.Также в программе X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия. В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.В рамках форума также пройдут:На начало мая на форум зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 79 стран. Самые большие делегации ожидают из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Узбекистана и Туркменистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.Для справки: в этом году форум состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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