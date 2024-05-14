Патрушев стал помощником Путина — новые назначения
© Sputnik / Арам Нерсесян/
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Глава РФ подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
С 2008 года Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, 12 мая 2024 года указом президента он был освобожден от этой должности. Секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны РФ.
Также, согласно указам Владимира Путина о назначениях в руководстве администрации президента, пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместители главы администрации президента:
Дмитрий Козак;
Магомедсалам Магомедов;
Максим Орешкин;
Владимир Островенко;
Дмитрий Песков — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.
Также Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области.
Помощники президента:
Владимир Мединский;
Дмитрий Миронов;
Юрий Ушаков;
Андрей Фурсенко;
Руслан Эдельгериев;
Лариса Брычева — помощник президента — начальник Государственно-правового управления;
Дмитрий Калимулин — помощник президента — начальник референтуры;
Дмитрий Шальков — помощник президента — начальник Контрольного управления.
Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.
Полномочные представители президента в федеральных округах:
Игорь Щеголев — полпред в Центральном федеральном округе;
Александр Гуцан — полпред в Северо-Западном федеральном округе;
Владимир Устинов — полпред в Южном федеральном округе;
Юрий Чайка — полпред в Северо-Кавказском федеральном округе;
Игорь Комаров — полпред в Приволжском федеральном округе;
Владимир Якушев — полпред в Уральском федеральном округе;
Анатолий Серышев — полпред в Сибирском федеральном округе.
Советники, спецпредставители и полпреды:
Антон Кобяков — советник президента;
Игорь Левитин — советник президента, отдельным указом на него также возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта;
Валерий Фадеев — советник президента;
Елена Ямпольская — советник президента;
Сергей Иванов — спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
Артур Муравьев — полномочный представитель президента в Совете Федерации;
Гарри Минх — полномочный представитель президента в Госдуме;
Александр Коновалов — полномочный представитель президента в Конституционном суде.