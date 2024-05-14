https://uz.sputniknews.ru/20240514/putin-administratsiya-prezident-naznacheniya-43872774.html

Патрушев стал помощником Путина — новые назначения

Патрушев стал помощником Путина — новые назначения

Sputnik Узбекистан

Глава РФ подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента

2024-05-14T18:30+0500

2024-05-14T18:30+0500

2024-05-14T18:30+0500

политика

россия

владимир путин

николай патрушев

дмитрий песков

назначения

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником, сообщается на сайте Кремля.С 2008 года Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, 12 мая 2024 года указом президента он был освобожден от этой должности. Секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны РФ.Также, согласно указам Владимира Путина о назначениях в руководстве администрации президента, пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.Заместители главы администрации президента:Также Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области.Помощники президента:Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.Полномочные представители президента в федеральных округах:Советники, спецпредставители и полпреды:

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