Путин посетит Китай — дата
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Бразилию для участия саммите БРИКС
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Это будет первая зарубежная поездка президента РФ после его вступления в должность.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля.
"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — говорится в сообщении.
В ходе встречи лидеры РФ и КНР определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее актуальные проблемы.
"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.
После переговоров лидеры двух государств планируют подписать совместное заявление, а также ряд двусторонних документов, добавили в пресс-службе.
"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — указано в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Президент РФ также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, речь пойдет о двустороннем взаимодействии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.