https://uz.sputniknews.ru/20240514/putin-posetit-kitay-43866026.html

Путин посетит Китай — дата

Путин посетит Китай — дата

Sputnik Узбекистан

Это будет первая зарубежная поездка президента РФ после его вступления в должность

2024-05-14T13:20+0500

2024-05-14T13:20+0500

2024-05-14T13:20+0500

россия

китай

политика

в мире

си цзиньпин

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/14/33068523_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_92ac51e12876501f175d1bbcd4da4c16.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе встречи лидеры РФ и КНР определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее актуальные проблемы.После переговоров лидеры двух государств планируют подписать совместное заявление, а также ряд двусторонних документов, добавили в пресс-службе.Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Президент РФ также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, речь пойдет о двустороннем взаимодействии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин визит китай