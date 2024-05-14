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https://uz.sputniknews.ru/20240514/uzbekistan-energosistema-uvelicheniye-vie-43869958.html
К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%
К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%
Sputnik Узбекистан
Также в планах — подключение Таджикистана к единой энергетической системе Центральной Азии
2024-05-14T16:40+0500
2024-05-14T16:40+0500
экономика
узбекистан
ташкент
энергетика
джурабек мирзамахмудов
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 18%. Об этом на Энергетическом форуме в Ташкенте рассказал министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, в текущем году с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике произведут 8 тыс. мегаватт электроэнергии.Речь идет о выработке 6 тыс. мегаватт электроэнергии ветряными станциями и 2 тыс. мегаватт солнечными панелями.В настоящее время доля ВИЭ в Узбекистане — 15%.Кроме того, в мае Узбекистан планирует подключить Таджикистан к единой центральноазиатской энергосистеме.По данным Минэнерго РУз, объединенная энергетическая система Центральной Азии начала формироваться в начале 1960-х гг. на территории четырех государств – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним пяти областей Юга Казахстана.В свое время Таджикистан был отделен от параллельной работы из-за многократных нарушений ее условий.Напомним, сегодня в Ташкенте стартовала энергетическая неделя. В ее рамках 450 компаний-производителей из 29 стран представят образцы современного оборудования и технологий.Неделя включает ряд значимых энергетических событий:
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энергосистема узбекистан доля виэ
энергосистема узбекистан доля виэ

К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%

16:40 14.05.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Также в планах — подключение Таджикистана к единой энергетической системе Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 18%. Об этом на Энергетическом форуме в Ташкенте рассказал министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По его словам, в текущем году с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике произведут 8 тыс. мегаватт электроэнергии.
Речь идет о выработке 6 тыс. мегаватт электроэнергии ветряными станциями и 2 тыс. мегаватт солнечными панелями.
“Это позволит республике до конца года довести долю возобновляемых источников энергии до 18%, а к 2030 году — до 40%”, — добавил Мирзамахмудов.
В настоящее время доля ВИЭ в Узбекистане — 15%.
"Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, мы имеем в виду только солнечную и ветровую энергию, — уточнил министр — Сейчас мы обсуждаем с Казахстаном и Азербайджаном использование потенциала Центральноазиатского региона для экспорта зеленой энергии по подводному кабелю в Венгрию, Румынию и другие страны Европы".
Кроме того, в мае Узбекистан планирует подключить Таджикистан к единой центральноазиатской энергосистеме.
По данным Минэнерго РУз, объединенная энергетическая система Центральной Азии начала формироваться в начале 1960-х гг. на территории четырех государств – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним пяти областей Юга Казахстана.
В свое время Таджикистан был отделен от параллельной работы из-за многократных нарушений ее условий.
Напомним, сегодня в Ташкенте стартовала энергетическая неделя. В ее рамках 450 компаний-производителей из 29 стран представят образцы современного оборудования и технологий.
Неделя включает ряд значимых энергетических событий:
пленарную сессию "Гармонизация энергетической политики согласно национальной стратегии Узбекистана";
26-ю Международную выставку и конференцию "Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2024";
17-ю Международную выставку "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2024"
4-ю Международную Энергетическую Конференцию;
G2B и В2В встречи;
мероприятия в рамках энергетического конгресса молодежи – "Youth Energy Congress";
подписание двусторонних документов и другие тематические мероприятия.
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