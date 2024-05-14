https://uz.sputniknews.ru/20240514/uzbekistan-energosistema-uvelicheniye-vie-43869958.html

К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%

К концу 2024 года Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 18%

Sputnik Узбекистан

Также в планах — подключение Таджикистана к единой энергетической системе Центральной Азии

2024-05-14T16:40+0500

2024-05-14T16:40+0500

2024-05-14T16:40+0500

экономика

узбекистан

ташкент

энергетика

джурабек мирзамахмудов

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 18%. Об этом на Энергетическом форуме в Ташкенте рассказал министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, в текущем году с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике произведут 8 тыс. мегаватт электроэнергии.Речь идет о выработке 6 тыс. мегаватт электроэнергии ветряными станциями и 2 тыс. мегаватт солнечными панелями.В настоящее время доля ВИЭ в Узбекистане — 15%.Кроме того, в мае Узбекистан планирует подключить Таджикистан к единой центральноазиатской энергосистеме.По данным Минэнерго РУз, объединенная энергетическая система Центральной Азии начала формироваться в начале 1960-х гг. на территории четырех государств – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним пяти областей Юга Казахстана.В свое время Таджикистан был отделен от параллельной работы из-за многократных нарушений ее условий.Напомним, сегодня в Ташкенте стартовала энергетическая неделя. В ее рамках 450 компаний-производителей из 29 стран представят образцы современного оборудования и технологий.Неделя включает ряд значимых энергетических событий:

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