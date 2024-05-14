https://uz.sputniknews.ru/20240514/uzbekistan-vypusknyye-provedeniye-zapret-43864337.html
В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах
В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах
Sputnik Узбекистан
Минобразования разработало рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях
2024-05-14T11:49+0500
2024-05-14T11:49+0500
2024-05-14T11:49+0500
общество
узбекистан
образование
школа
выпускник
последний звонок
запрет
министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан
кафе
ресторан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35318332_0:85:1616:994_1920x0_80_0_0_b04090ab4d256ffc3dd1261f646cfa1f.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане министерство дошкольного и школьного образования запретило проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и квартирах. Соответствующие рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях опубликованы в Telegram-канале пресс-службой ведомства.Рекомендовано провести мероприятия 25 мая этого года с 8.00 до 9.00. В зависимости от количества школьников, в них можно задействовать учеников 1, 4, 9 и 11 классов, привлечь районных активистов, родителей, сотрудников правоохранительных органов. При проведении необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.Кроме того, рекомендуется пригласить почетных учителей, бывших выпускников, поощрить наиболее успешных выпускников этого года, а также — в различных номинациях родителей, активно участвующих в жизни школы.Под запретом также:Министерство дошкольного и школьного образования просит всех сотрудников, родителей и представителей общественности следовать данным рекомендациям при завершении текущего учебного года и проведении мероприятий "Последний звонок".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35318332_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_bde55af0999185f1f108c4faebb099cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан выпускной минобразования рекомендации
узбекистан выпускной минобразования рекомендации
В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах
Минобразования разработало рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В Узбекистане министерство дошкольного и школьного образования запретило
проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и квартирах.
Соответствующие рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях опубликованы в Telegram-канале пресс-службой ведомства.
Рекомендовано провести мероприятия 25 мая этого года с 8.00 до 9.00. В зависимости от количества школьников, в них можно задействовать учеников 1, 4, 9 и 11 классов, привлечь районных активистов, родителей, сотрудников правоохранительных органов. При проведении необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.
Кроме того, рекомендуется пригласить почетных учителей, бывших выпускников, поощрить наиболее успешных выпускников этого года, а также — в различных номинациях родителей, активно участвующих в жизни школы.
сбор денег со школьников и их родителей в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году;
сбор денег с учеников на дорогие подарки и на выпускные мероприятия, покупка дорогой одежды на выпускные, организация поездок на автомобиле;
групповые прогулки выпускников по проспектам и в парках, посещение бассейнов.
Министерство дошкольного и школьного образования просит всех сотрудников, родителей и представителей общественности следовать данным рекомендациям при завершении текущего учебного года и проведении мероприятий "Последний звонок".