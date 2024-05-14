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В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах

В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах

Sputnik Узбекистан

Минобразования разработало рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях

2024-05-14T11:49+0500

2024-05-14T11:49+0500

2024-05-14T11:49+0500

общество

узбекистан

образование

школа

выпускник

последний звонок

запрет

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

кафе

ресторан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане министерство дошкольного и школьного образования запретило проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и квартирах. Соответствующие рекомендации по завершению 2023-2024 учебного года и проведению мероприятий "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях опубликованы в Telegram-канале пресс-службой ведомства.Рекомендовано провести мероприятия 25 мая этого года с 8.00 до 9.00. В зависимости от количества школьников, в них можно задействовать учеников 1, 4, 9 и 11 классов, привлечь районных активистов, родителей, сотрудников правоохранительных органов. При проведении необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.Кроме того, рекомендуется пригласить почетных учителей, бывших выпускников, поощрить наиболее успешных выпускников этого года, а также — в различных номинациях родителей, активно участвующих в жизни школы.Под запретом также:Министерство дошкольного и школьного образования просит всех сотрудников, родителей и представителей общественности следовать данным рекомендациям при завершении текущего учебного года и проведении мероприятий "Последний звонок".

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