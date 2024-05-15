https://uz.sputniknews.ru/20240515/eaeu-oxrana-okrujayuschaya-sreda-43885000.html
ЕАЭС предлагают наделить полномочиями в сфере охраны окружающей среды
ЕАЭС предлагают наделить полномочиями в сфере охраны окружающей среды
Sputnik Узбекистан
По мнению эксперта, таких игроков региона, как Узбекистан Таджикистан можно вовлечь в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов
2024-05-15T17:10+0500
2024-05-15T17:10+0500
2024-05-15T17:10+0500
еаэс
охрана окружающей среды
полномочия
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Евразийский экономический союз должен обладать полномочиями в сфере охраны окружающей среды, заявила заведующая кафедрой Дипакадемии МИД Кыргызстана Айнур Джоробекова в выступлении на IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".Она напомнила, что в 2022-2023 годах экологическая повестка была намечена в деятельности ШОС, в том числе выдвинута инициатива создания климатического совета Шанхайской организации сотрудничества. По ее мнению, выработать план действий по решению экологических проблем необходимо и в рамках ЕАЭС. При этом эксперт подчеркнула, что такие игроки региона, как Узбекистан и Таджикистан могут быть вовлечены в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов.
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еаэс полномочия узбекистан таджикистан климатическая повестка
еаэс полномочия узбекистан таджикистан климатическая повестка
ЕАЭС предлагают наделить полномочиями в сфере охраны окружающей среды
По мнению эксперта, таких игроков региона, как Узбекистан и Таджикистан можно вовлечь в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Евразийский экономический союз должен обладать полномочиями в сфере охраны окружающей среды, заявила заведующая кафедрой Дипакадемии МИД Кыргызстана Айнур Джоробекова в выступлении на IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Она напомнила, что в 2022-2023 годах экологическая повестка была намечена в деятельности ШОС, в том числе выдвинута инициатива создания климатического совета Шанхайской организации сотрудничества. По ее мнению, выработать план действий по решению экологических проблем необходимо и в рамках ЕАЭС.
"Если касаться международного института нашего общего пространства ЕАЭС, то, к сожалению, экологического измерения в этой международной структуре не обнаруживается…Тут стоило бы выдвинуть предложение о наделении ЕАЭС полномочиями в сфере охраны окружающей среды", — подчеркнула Джоробекова.
При этом эксперт подчеркнула, что такие игроки региона, как Узбекистан и Таджикистан могут быть вовлечены в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов.