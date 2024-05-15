https://uz.sputniknews.ru/20240515/eaeu-oxrana-okrujayuschaya-sreda-43885000.html

ЕАЭС предлагают наделить полномочиями в сфере охраны окружающей среды

ЕАЭС предлагают наделить полномочиями в сфере охраны окружающей среды

Sputnik Узбекистан

По мнению эксперта, таких игроков региона, как Узбекистан Таджикистан можно вовлечь в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов

2024-05-15T17:10+0500

2024-05-15T17:10+0500

2024-05-15T17:10+0500

еаэс

охрана окружающей среды

полномочия

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Евразийский экономический союз должен обладать полномочиями в сфере охраны окружающей среды, заявила заведующая кафедрой Дипакадемии МИД Кыргызстана Айнур Джоробекова в выступлении на IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".Она напомнила, что в 2022-2023 годах экологическая повестка была намечена в деятельности ШОС, в том числе выдвинута инициатива создания климатического совета Шанхайской организации сотрудничества. По ее мнению, выработать план действий по решению экологических проблем необходимо и в рамках ЕАЭС. При этом эксперт подчеркнула, что такие игроки региона, как Узбекистан и Таджикистан могут быть вовлечены в соответствующую климатическую повестку, сформированную в рамках ЕАЭС, через создание под эгидой СНГ серии природоохранных режимов.

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