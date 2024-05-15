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В Татарстане начался экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"
В Татарстане начался экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Sputnik Узбекистан
В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран
2024-05-15T13:51+0500
2024-05-15T15:38+0500
татарстан
казань
форум
kazanforum
оис
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В столице Татарстана стартовал XV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Основная цель мероприятия — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества.В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.Делегация во главе с хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым примет участие в мероприятиях форума, связанных с халяль-продукцией (международная выставка Russia Halal Expo международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, двусторонние деловые встречи закупщиков и дистрибьюторов халяль-продукции). Представителей делегации приветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.В рамках открытия форума состоялось гашение почтовой марки.Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.Запланированы 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.Основные события на 15 мая:Также открыта выставка недвижимости, где эксперты обсудят перспективы развития столичных городов, новую архитектуру и современную инфраструктуру.Масштабное мероприятие завершится 19 мая.Напомним, что в этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году указом президента РФ мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
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форум "россия – исламский мир: kazanforum"
форум "россия – исламский мир: kazanforum"

В Татарстане начался экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

13:51 15.05.2024 (обновлено: 15:38 15.05.2024)
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Перейти в фотобанкПодготовка к форуму "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В столице Татарстана стартовал XV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основная цель мероприятия — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества.
В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно", — отметил он.

Делегация во главе с хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым примет участие в мероприятиях форума, связанных с халяль-продукцией (международная выставка Russia Halal Expo международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, двусторонние деловые встречи закупщиков и дистрибьюторов халяль-продукции). Представителей делегации приветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В рамках открытия форума состоялось гашение почтовой марки.
Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
Запланированы 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.
Основные события на 15 мая:
открытие выставки Russia Halal Expo;
сессия от Генпрокуратуры РФ "Гарантии экономической безопасности и купирование угроз в условиях расширения бизнес-коммуникаций с исламским миром";
сессия "Ислам и спорт" от Минспорта РФ;
курс по основам исламского финансирования;
сессия "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС";
заседание рабочей группы по туризму в рамках Совместной Российско-Малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству";
пленарная сессия трека "Женский взгляд";
сессия от МИД РФ "ОИС как центр нового многополярного мира";
лекция "Стратегия развития современной и традиционной медицины в странах СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС".
Также открыта выставка недвижимости, где эксперты обсудят перспективы развития столичных городов, новую архитектуру и современную инфраструктуру.
Масштабное мероприятие завершится 19 мая.
Напомним, что в этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году указом президента РФ мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
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