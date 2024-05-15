https://uz.sputniknews.ru/20240515/kazanforum-tatarstan-start-43881311.html

В Татарстане начался экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

В Татарстане начался экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

Sputnik Узбекистан

В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран

2024-05-15T13:51+0500

2024-05-15T13:51+0500

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kazanforum

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В столице Татарстана стартовал XV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Основная цель мероприятия — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества.В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.Делегация во главе с хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым примет участие в мероприятиях форума, связанных с халяль-продукцией (международная выставка Russia Halal Expo международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, двусторонние деловые встречи закупщиков и дистрибьюторов халяль-продукции). Представителей делегации приветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.В рамках открытия форума состоялось гашение почтовой марки.Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.Запланированы 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.Основные события на 15 мая:Также открыта выставка недвижимости, где эксперты обсудят перспективы развития столичных городов, новую архитектуру и современную инфраструктуру.Масштабное мероприятие завершится 19 мая.Напомним, что в этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году указом президента РФ мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

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