https://uz.sputniknews.ru/20240515/mirziyoyev-vstrecha-direktor-struktura-oon-jenschiny-43877097.html

Мирзиёев поддержал открытие в Узбекистане представительства структуры "ООН-женщины"

Мирзиёев поддержал открытие в Узбекистане представительства структуры "ООН-женщины"

Sputnik Узбекистан

Вопросы углубления конструктивного партнерства республики с данной структурой обсуждены в ходе встречи с ее исполнительным директором

2024-05-15T10:46+0500

2024-05-15T10:46+0500

2024-05-15T11:20+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

встреча

оон

женщины

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поддержал открытие в Узбекистане представительства структуры "ООН-женщины", сообщает пресс-служба президента.Вопросы углубления конструктивного партнерства республики с данной структурой обсуждались в ходе встречи с ее исполнительным директором, заместителем Генсека ООН Симой Сами Бахус.Делегация ООН участвовала в Азиатском форуме женщин, проходившем 13-14 мая в Самарканде.В свою очередь президент Узбекистана высоко оценил плодотворные итоги Азиатского форума женщин.Также речь шла о необходимости принятия двусторонней Программы сотрудничества на среднесрочную перспективу, включающей конкретные проекты и мероприятия, в том числе в области регионального взаимодействия.

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