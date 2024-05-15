Мирзиёев поддержал открытие в Узбекистане представительства структуры "ООН-женщины"
10:46 15.05.2024 (обновлено: 11:20 15.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Вопросы углубления конструктивного партнерства республики с данной структурой обсуждены в ходе встречи с ее исполнительным директором.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поддержал открытие в Узбекистане представительства структуры "ООН-женщины", сообщает пресс-служба президента.
Вопросы углубления конструктивного партнерства республики с данной структурой обсуждались в ходе встречи с ее исполнительным директором, заместителем Генсека ООН Симой Сами Бахус.
"Поддержано открытие представительства структуры "ООН-женщины" в нашей стране", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Делегация ООН участвовала в Азиатском форуме женщин, проходившем 13-14 мая в Самарканде.
"Дана высокая оценка эффективно осуществляемым в Узбекистане реформам, нацеленным на кардинальное улучшение положения и повышение статуса женщин в обществе. Узбекистан присоединился ко всем основным международным конвенциям в сфере защиты прав и продвижения интересов женщин, активно участвует в работе соответствующей Комиссии ООН", — говорится в сообщении.
В свою очередь президент Узбекистана высоко оценил плодотворные итоги Азиатского форума женщин.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Отмечена важность его трансформации в постоянно действующую платформу диалога по вопросам расширения прав женщин в Азиатском регионе", — говорится в сообщении.
Также речь шла о необходимости принятия двусторонней Программы сотрудничества на среднесрочную перспективу, включающей конкретные проекты и мероприятия, в том числе в области регионального взаимодействия.