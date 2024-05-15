https://uz.sputniknews.ru/20240515/postsovetskoe-prostranstvo-stalo-chrezvychayno-vajnym-regionom-43877553.html
Постсоветское пространство стало чрезвычайно важным регионом — эксперт
Постсоветское пространство стало чрезвычайно важным регионом — эксперт
Sputnik Узбекистан
О глобальных геополитических изменениях, влияющих на политику России на постсоветском пространстве в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов
2024-05-15T11:47+0500
2024-05-15T11:47+0500
2024-05-15T11:51+0500
видео
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пресс-центр
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мнение эксперта
постсоветское пространство
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Эксперт указал на причины, которые обусловили превращение постсоветского пространства в важный регион, рассказал о разнице в восприятии его Россией и Западом. Также он проанализировал, как вооруженный конфликт на Украине в той или иной мере влияет на страны, которые, в свою очередь, корректируют приоритеты своей внешней политики и соответствующим образом выстраивают экономическую повестку.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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россия постсоветское пространство пресс-центр sputnik узбекистан
россия постсоветское пространство пресс-центр sputnik узбекистан
Постсоветское пространство стало чрезвычайно важным регионом — эксперт
11:47 15.05.2024 (обновлено: 11:51 15.05.2024)
Эксклюзив
О глобальных геополитических изменениях, влияющих на политику России на постсоветском пространстве, в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.
Эксперт указал на причины, которые обусловили превращение постсоветского пространства в важный регион, рассказал о разнице в восприятии его Россией и Западом. Также он проанализировал, как вооруженный конфликт на Украине в той или иной мере влияет на страны, которые, в свою очередь, корректируют приоритеты своей внешней политики и соответствующим образом выстраивают экономическую повестку.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.