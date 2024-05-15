https://uz.sputniknews.ru/20240515/putin-intervyu-kitay-agentsvo-sinxua-43880585.html
Путин рассказал, почему посетит Китай первым после инаугурации
Путин рассказал, почему посетит Китай первым после инаугурации
Sputnik Узбекистан
Глава РФ в преддверии госвизита в КНР дал интервью китайскому информагентству Синьхуа
2024-05-15T12:50+0500
2024-05-15T12:50+0500
2024-05-15T12:50+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.Об этом глава РФ рассказал в интервью китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР.Путин констатировал, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.Он отметил вклад КНР в победу над нацизмом и бережное отношение к мемориалам.Он также подчеркнул, что торгово-экономические отношения между РФ и КНР развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям.Путин напомнил о стратегическом сотрудничестве в энергетике и работе над новыми масштабными проектами, указал на хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, на реализацию инициатив в инвестиционной и производственной сферах, устойчивое функционирование транспортно-логистических коридоров между двумя странами, пообещав налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях.Говоря о культурно-гуманитарных связях, Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. Также он рассказал, что немало знает о китайских боевых искусствах, питает уважение к китайской философии, члены его семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык.О приоритетах и планах работы в рамках российского председательства в БРИКСОдна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.Еще один приоритет – продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения в глобальных делах, наращиванию его возможностей для продвижения более демократической, устойчивой и справедливой системы международных отношений.О взаимодействии двух стран на международной аренеУ РФ и КНР схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах.Об урегулировании украинского кризисаМы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей.Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы.Главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.О задачах, поставленных в Послании Федеральному собранию РФПоставленные в Послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить.Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан.
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путин китай госвизит интервью
путин китай госвизит интервью
Путин рассказал, почему посетит Китай первым после инаугурации
Глава РФ в преддверии госвизита в КНР дал интервью китайскому информагентству Синьхуа.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.
Об этом глава РФ рассказал
в интервью китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР.
"Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", — объяснил он.
Путин констатировал, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.
"Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться", — сказал лидер РФ.
Он отметил вклад КНР в победу над нацизмом и бережное отношение к мемориалам.
"Мы помним и высоко ценим вклад китайского народа в общую Победу. Именно Китай сковал крупные силы японских милитаристов и тем самым позволил Советскому Союзу сконцентрировать усилия на разгроме нацизма в Европе. И конечно, мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к воинским мемориалам, к памяти советских граждан, которые сражались за освобождение Китая, оказывали помощь революционной борьбе китайского народа, его справедливой битве с захватчиками", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что торгово-экономические отношения между РФ и КНР развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям.
Путин напомнил о стратегическом сотрудничестве в энергетике и работе над новыми масштабными проектами, указал на хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, на реализацию инициатив в инвестиционной и производственной сферах, устойчивое функционирование транспортно-логистических коридоров между двумя странами, пообещав налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях.
"Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях", — поделился он.
Говоря о культурно-гуманитарных связях, Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. Также он рассказал, что немало знает о китайских боевых искусствах, питает уважение к китайской философии, члены его семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык.
О приоритетах и планах работы в рамках российского председательства в БРИКС
Одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.
Еще один приоритет – продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения в глобальных делах, наращиванию его возможностей для продвижения более демократической, устойчивой и справедливой системы международных отношений.
"Российскими ведомствами, деловыми и общественными кругами подготовлена весьма насыщенная повестка председательства. Речь идет о широком спектре областей для наращивания взаимодействия, среди которых финансы, сельское хозяйство, энергетика, интеллектуальная собственность, здравоохранение, образование и космос. Профильными экспертами обсуждаются и такие узкоспециализированные и наукоемкие темы, как нанотехнологии, ядерная медицина и биотехнологии", — добавил президент РФ.
О взаимодействии двух стран на международной арене
У РФ и КНР схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах.
Об урегулировании украинского кризиса
Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей.
Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы.
Главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
О задачах, поставленных в Послании Федеральному собранию РФ
Поставленные в Послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить.
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан.