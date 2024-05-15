https://uz.sputniknews.ru/20240515/rossiya-muftiy-kazanforum-vystupleniye-43884372.html
Россия развивает отношения с мусульманским миром, прежде всего со странами ЦА — муфтий РФ
Россия развивает отношения с мусульманским миром, прежде всего со странами ЦА — муфтий РФ
Sputnik Узбекистан
Глава духовного собрания мусульман РФ выступил XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"
2024-05-15T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Россия развивает отношения с мусульманским миром, прежде всего со странами ЦА. Об этом в рамках KazanForum рассказал глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."У нас (Духовного собрания мусульман РФ — прим. ред.) подписаны соглашения с муфтиями Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. У нас очень добрые взаимоотношения", — добавил муфтий РФ.В то время как Россия "спокойно развивает отношения с мусульманским миром", отметил он, Запад ведет против нее гибридную войну, проводит политику изоляционизма.Крганов рассказал, что в стране в настоящее время проживают порядка 25 млн мусульман.Напомним, что 15 мая в столице Татарстана стартовал XV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Его деловая программа объединяет несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.Запланированы 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.
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kazanforum татарстан глава духовного управления мусульман рф выступление
kazanforum татарстан глава духовного управления мусульман рф выступление
Россия развивает отношения с мусульманским миром, прежде всего со странами ЦА — муфтий РФ
Глава духовного собрания мусульман РФ выступил на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum".
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Россия развивает отношения с мусульманским миром, прежде всего со странами ЦА. Об этом в рамках KazanForum рассказал глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"У нас (Духовного собрания мусульман РФ — прим. ред.) подписаны соглашения с муфтиями Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. У нас очень добрые взаимоотношения", — добавил муфтий РФ.
В то время как Россия "спокойно развивает отношения с мусульманским миром", отметил он, Запад ведет против нее гибридную войну, проводит политику изоляционизма.
Крганов рассказал, что в стране в настоящее время проживают порядка 25 млн мусульман.
“Наша обязанность — сохранять и развивать традицию мирного сосуществования, взаимного уважения культур, народов и религий. Стремиться к гармонизации межрелигиозных отношений, продолжать диалог. Исламский мир должен, и, я надеюсь, он станет надежным партнером России по принципиальным вопросам современного развития безопасности“, — подчеркнул он.
Напомним, что 15 мая в столице Татарстана стартовал XV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Его деловая программа объединяет несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
Запланированы 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.