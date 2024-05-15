https://uz.sputniknews.ru/20240515/uzbekistan-interes-malyye-aes-rosatom-43887076.html
У Узбекистана есть интерес к малым АЭС
У Узбекистана есть интерес к малым АЭС
Sputnik Узбекистан
Об этом на полях энергетического форума в Ташкенте корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал генеральный директор регионального центра "Росатом — Центральная Азия" Сергей Громов
2024-05-15T18:15+0500
2024-05-15T18:15+0500
2024-05-15T18:17+0500
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На стенде Росатома в экспозиции 17-й Международной выставки "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2024", которая проходит в ташкентском Узэкспоцентре, представлены передовые продукты в области малых АЭС. Еще один проект, который, по его мнению, может быть интересен узбекским партнерам, а также другим странам Центральной Азии, Росатом в настоящее время реализует на Чукотке. Это строительство наземной атомной станции мощностью 50 МВт.Во сколько раз можно повысить мощность такой станции, какие еще виды атомных технологий представлены на стенде Росатома?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
росатом энергетический форум ташкент
росатом энергетический форум ташкент
У Узбекистана есть интерес к малым АЭС
18:15 15.05.2024 (обновлено: 18:17 15.05.2024)
Эксклюзив
Об этом на полях энергетического форума в Ташкенте корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал генеральный директор регионального центра "Росатом — Центральная Азия" Сергей Громов.
На стенде Росатома в экспозиции 17-й Международной выставки "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2024", которая проходит в ташкентском Узэкспоцентре, представлены передовые продукты в области малых АЭС.
"В рамках форума мы представляем наши передовые продукты в области малых АЭС. На сегодняшний день у Узбекистана тоже есть интерес в этом направлении", — отметил Сергей Громов.
Еще один проект, который, по его мнению, может быть интересен узбекским партнерам, а также другим странам Центральной Азии, Росатом в настоящее время реализует на Чукотке. Это строительство наземной атомной станции мощностью 50 МВт.
Во сколько раз можно повысить мощность такой станции, какие еще виды атомных технологий представлены на стенде Росатома?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан