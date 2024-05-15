https://uz.sputniknews.ru/20240515/uzbekistan-interes-malyye-aes-rosatom-43887076.html

У Узбекистана есть интерес к малым АЭС

У Узбекистана есть интерес к малым АЭС

Sputnik Узбекистан

Об этом на полях энергетического форума в Ташкенте корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал генеральный директор регионального центра "Росатом — Центральная Азия" Сергей Громов

2024-05-15T18:15+0500

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2024-05-15T18:17+0500

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На стенде Росатома в экспозиции 17-й Международной выставки "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2024", которая проходит в ташкентском Узэкспоцентре, представлены передовые продукты в области малых АЭС. Еще один проект, который, по его мнению, может быть интересен узбекским партнерам, а также другим странам Центральной Азии, Росатом в настоящее время реализует на Чукотке. Это строительство наземной атомной станции мощностью 50 МВт.Во сколько раз можно повысить мощность такой станции, какие еще виды атомных технологий представлены на стенде Росатома?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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