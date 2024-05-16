https://uz.sputniknews.ru/20240516/kazanforum-rf-uzbekistan-industrialnyy-dialog-43899601.html

KazanForum: Как прошел индустриальный диалог России и Узбекистана

KazanForum: Как прошел индустриальный диалог России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания находились актуальные задачи, обозначенные руководством двух стран, включая удвоение товарооборота к 2030 году, расширение промкооперации, развитие межрегионального сотрудничества, а также совместное создание высокотехнологичных товаров

2024-05-16T15:00+0500

2024-05-16T15:00+0500

2024-05-16T15:19+0500

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Перспективы сотрудничества двух стран обсудили в ходе Индустриального диалога "Россия-Узбекистан", прошедшего в рамках XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Модератором дискуссии выступил Торгпред России в РУз Константин Злыгостев.Речь шла об актуальных задачах, обозначенных лидерами Узбекистана и РФ, включая удвоение товарооборота к 2030 году, расширение промкооперации, развитие межрегионального сотрудничества, а также совместное создание высокотехнологичных товаров.Злыгостев добавил, что интерес к развитию взаимодействия между деловыми кругами двух стран растет год от года, это видно и по динамике товарооборота.Что касается предприятий с российским участием в Узбекистане, почти половина из них, по словам Злыгостева, размещена в Ташкентской области, что говорит о ее промышленном и инвестиционном потенциале.Речь шла о возможностях для дальнейшего партнерства.В частности, гендиректор АО "КИП "Мастер" Фарид Закиров рассказал, как развивается предприятие, открытое в Свободной экономической зоне "Навои" в Узбекистане.Директор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев призвал российских предпринимателей присмотреться к ее инженерной и транспортной инфраструктуре. Он сообщил, что на территории СЭЗ находятся 105 производственных площадок. Представленные отрасли: горнодобывающая, машиностроение, металлообработка, стройиндустрия, химия, электроника и другие.Хоким Джизакской области Эргаш Салиев, говоря о ее развитии, отметил, что область становится автомобильным регионом Узбекистана, локализация производств находится на достаточном уровне.В числе драйверов развития данной территории он назвал текстильную промышленность, металлургию, IT-сектор.В свою очередь Торгпред России в Узбекистане сообщил о намерении российских IT-компаний посетить Джизак с бизнес-миссией: визит запланирован на осень.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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