KazanForum: Как прошел индустриальный диалог России и Узбекистана
15:00 16.05.2024 (обновлено: 15:19 16.05.2024)
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В фокусе внимания находились актуальные задачи, обозначенные руководством двух стран, включая удвоение товарооборота к 2030 году, расширение промкооперации, развитие межрегионального сотрудничества, а также совместное создание высокотехнологичных товаров.
Перспективы сотрудничества двух стран обсудили в ходе Индустриального диалога "Россия-Узбекистан", прошедшего в рамках XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Модератором дискуссии выступил Торгпред России в РУз Константин Злыгостев.
Речь шла об актуальных задачах, обозначенных лидерами Узбекистана и РФ, включая удвоение товарооборота к 2030 году, расширение промкооперации, развитие межрегионального сотрудничества, а также совместное создание высокотехнологичных товаров.
"Уже второй год "на полях" форума мы проводим отдельную сессию, посвященную сотрудничеству России с Узбекистаном, что в очередной раз подтверждает высокую заинтересованность деловых кругов обеих стран в развитии торговых и промышленных связей", — отметил он.
Злыгостев добавил, что интерес к развитию взаимодействия между деловыми кругами двух стран растет год от года, это видно и по динамике товарооборота.
Что касается предприятий с российским участием в Узбекистане, почти половина из них, по словам Злыгостева, размещена в Ташкентской области, что говорит о ее промышленном и инвестиционном потенциале.
Речь шла о возможностях для дальнейшего партнерства.
В частности, гендиректор АО "КИП "Мастер" Фарид Закиров рассказал, как развивается предприятие, открытое в Свободной экономической зоне "Навои" в Узбекистане.
Директор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев призвал российских предпринимателей присмотреться к ее инженерной и транспортной инфраструктуре. Он сообщил, что на территории СЭЗ находятся 105 производственных площадок. Представленные отрасли: горнодобывающая, машиностроение, металлообработка, стройиндустрия, химия, электроника и другие.
"Практически под любую российскую компанию, которая хочет в том или ином виде развивать бизнес в Узбекистане, мы можем предложить какое-то удобное решение", — подчеркнул он.
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев, говоря о ее развитии, отметил, что область становится автомобильным регионом Узбекистана, локализация производств находится на достаточном уровне.
В числе драйверов развития данной территории он назвал текстильную промышленность, металлургию, IT-сектор.
"Я как руководитель региона приглашаю всех инвесторов вкладывать свои средства и работать с нашими предпринимателями в тех направлениях, тех драйверах, на которых я сегодня остановился. Пять-шесть лет назад количество совместных иностранных предприятий не превышало 50, на сегодняшний день их более 220", — сказал Салиев.
В свою очередь Торгпред России в Узбекистане сообщил о намерении российских IT-компаний посетить Джизак с бизнес-миссией: визит запланирован на осень.
"Сейчас активно занимаемся точечным подбором таких компаний, чьи решения и технологии были бы интересны, как и вам, так и им с точки зрения локализации их у вас", — добавил Злыгостев.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.