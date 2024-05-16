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https://uz.sputniknews.ru/20240516/magatee-uzbekistan-yadernaya-infrastruktura-43892914.html
МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в создании ядерной инфраструктуры
МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в создании ядерной инфраструктуры
Sputnik Узбекистан
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в ходе энергофорума в Ташкенте рассказал руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков
2024-05-16T12:20+0500
2024-05-16T12:20+0500
видео
эксклюзив
магатэ
узбекистан
атомная энергетика
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Эксперт отметил большой опыт республики в атомном деле. Также руководитель Департамента Международного агентства по атомной энергии добавил, что Узбекистан активно работает над тем, чтобы ядерная инфраструктура для эксплуатации коммерческих атомных реакторов соответствовала требованиям МАГАТЭ и международного сообщества в области безопасности.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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магатэ узбекистан ядерная инфраструктура
магатэ узбекистан ядерная инфраструктура

МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в создании ядерной инфраструктуры

12:20 16.05.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в ходе энергофорума в Ташкенте рассказал руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Эксперт отметил большой опыт республики в атомном деле.
"Узбекистан также активно работает над созданием атомной генерации на своей территории. Республика и ее ученые — не новички в атомной отрасли. Поэтому мы приветствуем работу над созданием первых атомных энергоблоков, которые дополнят энергетическую систему генерации в стране и создадут стабильное, надежное энергоснабжение", — сказал он.
Также руководитель Департамента Международного агентства по атомной энергии добавил, что Узбекистан активно работает над тем, чтобы ядерная инфраструктура для эксплуатации коммерческих атомных реакторов соответствовала требованиям МАГАТЭ и международного сообщества в области безопасности.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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