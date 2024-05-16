https://uz.sputniknews.ru/20240516/magatee-uzbekistan-yadernaya-infrastruktura-43892914.html

МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в создании ядерной инфраструктуры

МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в создании ядерной инфраструктуры

Sputnik Узбекистан

Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в ходе энергофорума в Ташкенте рассказал руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков

2024-05-16T12:20+0500

2024-05-16T12:20+0500

2024-05-16T12:20+0500

видео

эксклюзив

магатэ

узбекистан

атомная энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43898456_113:220:3348:2040_1920x0_80_0_0_8f894ba6865e8a3d5febbe4af1004baf.jpg

Эксперт отметил большой опыт республики в атомном деле. Также руководитель Департамента Международного агентства по атомной энергии добавил, что Узбекистан активно работает над тем, чтобы ядерная инфраструктура для эксплуатации коммерческих атомных реакторов соответствовала требованиям МАГАТЭ и международного сообщества в области безопасности.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

магатэ узбекистан ядерная инфраструктура