https://uz.sputniknews.ru/20240516/pamyatnik-batyr-zakirov-tashkent-otkrytiye-43908567.html

В Ташкенте открыли памятник Батыру Закирову — фото

В Ташкенте открыли памятник Батыру Закирову — фото

Sputnik Узбекистан

В церемонии открытия принял участие президент Узбекистана

2024-05-16T17:10+0500

2024-05-16T17:10+0500

2024-05-16T17:31+0500

общество

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

памятник

открытие

культура

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В столице Узбекистана состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.Памятник установлен около Государственной консерватории Узбекистана, на улице, названной в честь Батыра Закирова. Институт национального эстрадного искусства, созданный при консерватории, также носит имя знаменитого певца и композитора.Он отметил, что творческий феномен Батыра Закирова представляет целую эпоху в истории узбекского национального искусства.В память о великом артисте и для изучения его творческого наследия проделана большая работа. Согласно постановлению президента, в 2021 году широко отмечался 85-летний юбилей Батыра Закирова. Учреждена национальная премия имени великого певца, созданы научные и художественные произведения, документальные фильмы и спектакли.Для углубленного изучения и распространения его богатого наследия Мирзиёев поручил кабинету министров подготовить постановление, которое предусматривает:Также на церемонии открытия памятника выступили ученики Батыра Закирова, деятели культуры и искусства.Для справки: Батыр Закиров родился в 1936 году в семье артистов и вырос в творческой среде. Уже в 29 лет он получил звание народного артиста Узбекистана. В 2000 году был посмертно награжден орденом "Буюк хизматлари учун", в 2021 году — орденом "Эл-юрт ҳурмати".Батыр Закиров прожил всего 49 лет, но оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие. Он с большим успехом представлял узбекское искусство в культурных столицах мира. В 1955 году певец столкнулся с тяжелым недугом. Он перенес несколько операций, и врачи запретили ему петь. Но даже в таком состоянии он не прекращал творить.Батыр Закиров всегда стремился к новаторству. Он объединил восточный фольклор и современное эстрадное искусство, создав творческий коллектив "Мюзик-холл". Как певец и композитор, он был наставником многих талантливых молодых исполнителей. Неоценим его вклад в создание знаменитого ансамбля "Ялла".

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