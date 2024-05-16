В Ташкенте открыли памятник Батыру Закирову — фото
17:10 16.05.2024 (обновлено: 17:31 16.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В церемонии открытия принял участие президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В столице Узбекистана состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства.
В Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Памятник установлен около Государственной консерватории Узбекистана, на улице, названной в честь Батыра Закирова. Институт национального эстрадного искусства, созданный при консерватории, также носит имя знаменитого певца и композитора.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову.
В Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Этот мемориал является материальным воплощением памяти о Батыре Закирове. Вместе с тем лучшим памятником этому великому творцу являются все наши реформы и их практические результаты, направленные на развитие культуры и искусства в Новом Узбекистане", — сказал глава республики.
Он отметил, что творческий феномен Батыра Закирова представляет целую эпоху в истории узбекского национального искусства.
В память о великом артисте и для изучения его творческого наследия проделана большая работа. Согласно постановлению президента, в 2021 году широко отмечался 85-летний юбилей Батыра Закирова. Учреждена национальная премия имени великого певца, созданы научные и художественные произведения, документальные фильмы и спектакли.
Для углубленного изучения и распространения его богатого наследия Мирзиёев поручил кабинету министров подготовить постановление, которое предусматривает:
создание в Ташкенте мемориального музея певца,
проведение международного конкурса эстрадного искусства имени Батыра Закирова;
учреждение государственной стипендии;
создание художественного фильма;
всестороннюю поддержку деятельности Национального эстрадно-симфонического оркестра.
Также на церемонии открытия памятника выступили ученики Батыра Закирова, деятели культуры и искусства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства.
В Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для справки: Батыр Закиров родился в 1936 году в семье артистов и вырос в творческой среде. Уже в 29 лет он получил звание народного артиста Узбекистана. В 2000 году был посмертно награжден орденом "Буюк хизматлари учун", в 2021 году — орденом "Эл-юрт ҳурмати".
Батыр Закиров прожил всего 49 лет, но оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие. Он с большим успехом представлял узбекское искусство в культурных столицах мира.
В 1955 году певец столкнулся с тяжелым недугом. Он перенес несколько операций, и врачи запретили ему петь. Но даже в таком состоянии он не прекращал творить.
Батыр Закиров всегда стремился к новаторству. Он объединил восточный фольклор и современное эстрадное искусство, создав творческий коллектив "Мюзик-холл". Как певец и композитор, он был наставником многих талантливых молодых исполнителей. Неоценим его вклад в создание знаменитого ансамбля "Ялла".