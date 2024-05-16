Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе
09:47 16.05.2024 (обновлено: 10:23 16.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, в программе — посещение Пекина и Харбина.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи, прошедшей в Доме народных собраний в столице Китая, глава РФ высказал мнение, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества.
"В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества", — отметил он.
Также Путин напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей в $227 млрд.
Он подчеркнул, что Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере.
"Россия по итогам прошлого года вышла на четвертое место в списке стран — торговых партнеров КНР. Свою роль в этом напрямую сыграло утверждение по итогам вашего визита в Москву в марте 2023 года Плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", — сказал Путин.
В числе приоритетов он обозначил энергетику, промышленность, сельское хозяйство.
Речь об этом, по его словам, шла еще до начала переговоров, по пути к Дому народных собраний.
Отдельно президент РФ выделил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта.
"Расширяются гуманитарные контакты. В соответствии с нашей договоренностью в 2024-2025 годах проведем перекрестные Годы культуры России и Китая", — сказал он.
Путин отметил важность того, что отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.
"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире.
"Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати. Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей, дорогой друг, инициативы "Один пояс – один путь", — добавил глава РФ.
Он высказал надежду на то, что данный визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества, напомнив, что Си Цзиньпин в марте 2023 года сразу после своего переизбрания посетил Москву.
"У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — подчеркнул Путин.
Также он напомнил, что в 2024 году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал новый Китай", — резюмировал российский лидер.
В свою очередь, Си Цзиньпин сказал, что отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами.
Он добавил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз.
"Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", — подчеркнул председатель КНР.
По его мнению, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.
Напомним, что президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, кроме Пекина он посетит Харбин.