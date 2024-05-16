https://uz.sputniknews.ru/20240516/putin-si-szinpin-vstrecha-uzkiy-sostav-pekin-43889861.html

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе

Sputnik Узбекистан

Президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, в программе — посещение Пекина и Харбина

2024-05-16T09:47+0500

2024-05-16T09:47+0500

2024-05-16T10:23+0500

китай

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владимир путин

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе, сообщает РИА Новости. В ходе встречи, прошедшей в Доме народных собраний в столице Китая, глава РФ высказал мнение, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества.Также Путин напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей в $227 млрд.Он подчеркнул, что Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере.В числе приоритетов он обозначил энергетику, промышленность, сельское хозяйство.Речь об этом, по его словам, шла еще до начала переговоров, по пути к Дому народных собраний.Отдельно президент РФ выделил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта.Путин отметил важность того, что отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире.Он высказал надежду на то, что данный визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества, напомнив, что Си Цзиньпин в марте 2023 года сразу после своего переизбрания посетил Москву.Также он напомнил, что в 2024 году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал новый Китай", — резюмировал российский лидер.В свою очередь, Си Цзиньпин сказал, что отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами.Он добавил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз.По его мнению, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.Напомним, что президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, кроме Пекина он посетит Харбин.

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