https://uz.sputniknews.ru/20240516/rossiya-i-knr-prizvali-prekratit-vmeshivatsya-v-dela-drugix-stran--zayavlenie---43902839.html

Россия и КНР призвали прекратить вмешиваться в дела других стран — заявление

Россия и КНР призвали прекратить вмешиваться в дела других стран — заявление

Sputnik Узбекистан

По итогам визита Владимира Путина в Китай принято Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

2024-05-16T18:05+0500

2024-05-16T18:05+0500

2024-05-16T18:05+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Россия и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. В совместном заявлении РФ и КНР лидеры выразили обеспокоенность реальными вызовами в сфере международной и региональной безопасности и отмечают, что “возникшие на этом фоне новые геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве, в полной мере соответствующей принципу равной и неделимой безопасности“. В этой связи стороны призывают соответствующие страны и организации “прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, а также подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние“. Кроме того, обе страны намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира.Вместе с тем Россия и Китай выступили за построение мира, свободного от химического оружия.Россия и КНР выступили за переговоры о создании договора о предотвращении размещения оружия в космосе, а также против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.Подтвердили необходимость переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о неразмещении оружия в космосе, применения силы или угроз в отношении космических объектов, который бы гарантировал предотвращение гонки вооружений в космосе.Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума.Россия и Китай выступили против наращивания США военной мощи в Азии.В тексте совместного заявления РФ и КНР говорится, что стороны продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс".Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена.Вместе с тем стороны решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР.В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам".Отмечается, что из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира".В совместном заявлении также говорится, что стороны признают важную роль ОДКБ и СНГ в обеспечении региональной стабильности, включая борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими трансграничными вызовами и угрозами. Стороны акцентируют потенциал для развития многопланового сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях поддержания мира и безопасности в Евразии, совместного противодействия внешним вызовам.Более подробно с текстом российско-китайского Совместного заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.

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