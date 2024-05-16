https://uz.sputniknews.ru/20240516/rossiya-i-knr-prizvali-prekratit-vmeshivatsya-v-dela-drugix-stran--zayavlenie---43902839.html
Россия и КНР призвали прекратить вмешиваться в дела других стран — заявление
Россия и КНР призвали прекратить вмешиваться в дела других стран — заявление
Sputnik Узбекистан
По итогам визита Владимира Путина в Китай принято Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
2024-05-16T18:05+0500
2024-05-16T18:05+0500
2024-05-16T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Россия и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. В совместном заявлении РФ и КНР лидеры выразили обеспокоенность реальными вызовами в сфере международной и региональной безопасности и отмечают, что “возникшие на этом фоне новые геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве, в полной мере соответствующей принципу равной и неделимой безопасности“. В этой связи стороны призывают соответствующие страны и организации “прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, а также подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние“. Кроме того, обе страны намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира.Вместе с тем Россия и Китай выступили за построение мира, свободного от химического оружия.Россия и КНР выступили за переговоры о создании договора о предотвращении размещения оружия в космосе, а также против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.Подтвердили необходимость переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о неразмещении оружия в космосе, применения силы или угроз в отношении космических объектов, который бы гарантировал предотвращение гонки вооружений в космосе.Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума.Россия и Китай выступили против наращивания США военной мощи в Азии.В тексте совместного заявления РФ и КНР говорится, что стороны продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс".Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена.Вместе с тем стороны решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР.В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам".Отмечается, что из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира".В совместном заявлении также говорится, что стороны признают важную роль ОДКБ и СНГ в обеспечении региональной стабильности, включая борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими трансграничными вызовами и угрозами. Стороны акцентируют потенциал для развития многопланового сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях поддержания мира и безопасности в Евразии, совместного противодействия внешним вызовам.Более подробно с текстом российско-китайского Совместного заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.
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совместное заявление россия китай владимир путин си цзиньпин сотрудничество безопасность дипломатия партнерство одкб шос снг нато оон
совместное заявление россия китай владимир путин си цзиньпин сотрудничество безопасность дипломатия партнерство одкб шос снг нато оон
Россия и КНР призвали прекратить вмешиваться в дела других стран — заявление
По итогам визита Владимира Путина в Китай принято Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Россия и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств.
В совместном заявлении РФ и КНР лидеры выразили обеспокоенность реальными вызовами в сфере международной и региональной безопасности и отмечают, что “возникшие на этом фоне новые геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве, в полной мере соответствующей принципу равной и неделимой безопасности“.
В этой связи стороны призывают соответствующие страны и организации “прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, а также подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние“.
Кроме того, обе страны намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира.
“Как независимые центры формирующегося многополярного мира Россия и Китай будут в полной мере использовать потенциал двусторонних отношений в целях равноправного и упорядоченного продвижения этого процесса и демократизации международных отношений, консолидировать усилия на построении справедливого и рационального многополярного мироустройства“, — говорится в документе.
Вместе с тем Россия и Китай выступили за построение мира, свободного от химического оружия.
"Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении.
Россия и КНР выступили за переговоры о создании договора о предотвращении размещения оружия в космосе, а также против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.
Подтвердили необходимость переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о неразмещении оружия в космосе, применения силы или угроз в отношении космических объектов, который бы гарантировал предотвращение гонки вооружений в космосе.
"Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в области безопасности и активности, направленным на достижение военного превосходства и его официального закрепления и использования в качестве "пространства боевых действий", — гласит текст заявления.
Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума.
Россия и Китай выступили против наращивания США военной мощи в Азии.
"Стороны выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций", — говорится в заявлении.
В тексте совместного заявления РФ и КНР говорится, что стороны продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс".
"Стороны, следуя духу БРИКС, продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, формировании глобальной повестки дня, будут динамично развивать сотрудничество в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс", — говорится в заявлении.
Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена.
Вместе с тем стороны решительно осуждают ракетные вооружения США в АТР, Европе, эти дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу безопасности РФ и КНР.
В заявлении выражена озабоченность попытками США в нарушение стратегического баланса, в частности, обеспечить реализацию планов "по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам".
Отмечается, что из Вашингтона звучат заявления "о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира".
"Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", — говорится в заявлении.
В совместном заявлении также говорится, что стороны признают важную роль ОДКБ и СНГ в обеспечении региональной стабильности, включая борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими трансграничными вызовами и угрозами.
Стороны акцентируют потенциал для развития многопланового сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях поддержания мира и безопасности в Евразии, совместного противодействия внешним вызовам.
“Стороны будут продолжать сообща развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Центрально-Азиатского региона, наращивать взаимодействие в ШОС, на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в ООН и других международных организациях и многосторонних механизмах“, — говорится в документе.
Более подробно с текстом российско-китайского Совместного заявления можно ознакомиться
на сайте Кремля.