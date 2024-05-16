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Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе
Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе
Sputnik Узбекистан
Несмотря на атаки вражеских БПЛА, танки сохраняют свою боеспособность, что свидетельствует о надежности их защитных систем. По словам военнослужащего, защита постоянно совершенствуется
2024-05-16T16:40+0500
2024-05-16T16:40+0500
2024-05-16T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.Он объяснил, что каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Противодронную защиту обеспечивает также металлическая сетка над башней. По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается", у каждого танка – "индивидуальный проект"."Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – уточнил танкист.
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россия танки защита дроны сво
россия танки защита дроны сво
Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе
Несмотря на атаки вражеских БПЛА, танки сохраняют свою боеспособность, что свидетельствует о надежности их защитных систем. По словам российского военнослужащего, защита постоянно совершенствуется.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости
.
Он объяснил, что каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Противодронную защиту обеспечивает также металлическая сетка над башней.
"Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – добавил "Мэджик".
По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается", у каждого танка – "индивидуальный проект".
"Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – уточнил танкист.