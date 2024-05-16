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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240516/tanki-zaschita-drony-kamikadzye-svo-43899243.html
Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе
Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе
Sputnik Узбекистан
Несмотря на атаки вражеских БПЛА, танки сохраняют свою боеспособность, что свидетельствует о надежности их защитных систем. По словам военнослужащего, защита постоянно совершенствуется
2024-05-16T16:40+0500
2024-05-16T16:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.Он объяснил, что каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Противодронную защиту обеспечивает также металлическая сетка над башней. По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается", у каждого танка – "индивидуальный проект"."Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – уточнил танкист.
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россия танки защита дроны сво

Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе

16:40 16.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Несмотря на атаки вражеских БПЛА, танки сохраняют свою боеспособность, что свидетельствует о надежности их защитных систем. По словам российского военнослужащего, защита постоянно совершенствуется.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.
Он объяснил, что каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Противодронную защиту обеспечивает также металлическая сетка над башней.
"Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – добавил "Мэджик".
По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается", у каждого танка – "индивидуальный проект".
"Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – уточнил танкист.
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