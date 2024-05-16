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Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе

Командир танка Т-90 рассказал о защите машины и экипажа от дронов-камикадзе

Sputnik Узбекистан

Несмотря на атаки вражеских БПЛА, танки сохраняют свою боеспособность, что свидетельствует о надежности их защитных систем. По словам военнослужащего, защита постоянно совершенствуется

2024-05-16T16:40+0500

2024-05-16T16:40+0500

2024-05-16T16:40+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.Он объяснил, что каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Противодронную защиту обеспечивает также металлическая сетка над башней. По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается", у каждого танка – "индивидуальный проект"."Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – уточнил танкист.

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