https://uz.sputniknews.ru/20240516/uzbekistan-rossiya-neftegazovaya-otrasl-sotrudnichestvo-43909292.html
Как российские разработчики помогают развивать нефтегазовую отрасль Узбекистана
Как российские разработчики помогают развивать нефтегазовую отрасль Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте завершилась международная выставка, посвященная развитию нефтегазовой отрасли республики. В ней приняли участие более 30 стран, в том числе и Россия
2024-05-16T19:45+0500
2024-05-16T19:45+0500
2024-05-16T19:45+0500
узбекистан
россия
видео
эксклюзив
нефтегазовая отрасль
сотрудничество
выставка
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В Ташкенте в рамках энергетической недели прошла 26-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024". Среди участников — российские компании. Так, с коллективными стендами участвовали Башкортостан, Орловская и Московская области. Кроме того, свою продукцию демонстрировали компании из Татарстана, производители из Санкт-Петербурга и другие. Экспоненты представили компрессорное оборудование, грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные приспособления, устройства измерения расхода газа, инновационное противопожарное оборудование, электронное оборудование для внутритрубной диагностики и очистки трубопроводов.Московская область привезла 9 предприятий, среди которых, например, компания, разрабатывающая технологии и аппаратуру для прострелочно-взрывных работ. Разработчики уже успешно провели первые опытные работы в Узбекистане.Среди участников выставки также российский производитель заправочных станций для электрокаров, которые можно использовать как дома, так и для бизнеса.Как рассказала руководитель проектов корпорации ПСС Эльвина Имайкина, их мощность варьируется от 7 кВт до 240. Свою продукцию также представили узбекистанские компании. Это оборудование для АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз хранения сжиженного газа, смазочные материалы, моторные и индустриальные масла для легкового, грузового (спецтехники) и промышленного сектора, ультразвуковые счетчики газа, газоаналитическое оборудование, заправочные колонки для сжатого природного газа, топлива, сжиженного нефтяного газа.Подробнее об участии российских компаний в 26-й Международной выставке "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024" — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан россия сотрудничество нефтегазовая сфера ташкент выставка
узбекистан россия сотрудничество нефтегазовая сфера ташкент выставка
Как российские разработчики помогают развивать нефтегазовую отрасль Узбекистана
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В Ташкенте завершилась международная выставка, посвященная развитию нефтегазовой отрасли республики. В ней приняли участие более 30 стран, в том числе и Россия.
В Ташкенте в рамках энергетической недели прошла 26-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024". Среди участников — российские компании. Так, с коллективными стендами участвовали Башкортостан, Орловская и Московская области. Кроме того, свою продукцию демонстрировали компании из Татарстана, производители из Санкт-Петербурга и другие. Экспоненты представили компрессорное оборудование, грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные приспособления, устройства измерения расхода газа, инновационное противопожарное оборудование, электронное оборудование для внутритрубной диагностики и очистки трубопроводов.
Московская область привезла 9 предприятий, среди которых, например, компания, разрабатывающая технологии и аппаратуру для прострелочно-взрывных работ. Разработчики уже успешно провели первые опытные работы в Узбекистане.
"Непосредственно в Узбекистан мы начали поставлять пороховые генераторы давления для интенсификации притока нефтяных и газовых скважин. Мы уже провели первые успешные опытные работы, которые показали эффективность нашей технологии газодинамического разрыва пласта. Сегодня эта технология популярна в РФ, не имеет аналогов в Узбекистане. Мы надеемся, что можем принести большую пользу республике — снизить стоимость разработки добычи нефти и газа", — рассказал исполнительный директор ООО СТС-ГеоСервис Виктор Митюшин.
Среди участников выставки также российский производитель заправочных станций для электрокаров, которые можно использовать как дома, так и для бизнеса.
Как рассказала руководитель проектов корпорации ПСС Эльвина Имайкина, их мощность варьируется от 7 кВт до 240.
"Образец, представленный на выставке, рассчитан на мощность 150 кВт. Здесь три коннектора, возможно зарядить любой автомобиль — японского, китайского и европейского стандарта. Есть возможность параллельного заряда сразу трех автомобилей с динамической балансировкой мощности", — уточнила она.
Свою продукцию также представили узбекистанские компании. Это оборудование для АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз хранения сжиженного газа, смазочные материалы, моторные и индустриальные масла для легкового, грузового (спецтехники) и промышленного сектора, ультразвуковые счетчики газа, газоаналитическое оборудование, заправочные колонки для сжатого природного газа, топлива, сжиженного нефтяного газа.
Подробнее об участии российских компаний в 26-й Международной выставке "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024" — в видео Sputnik Узбекистан.