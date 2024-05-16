https://uz.sputniknews.ru/20240516/uzbekistan-rossiya-neftegazovaya-otrasl-sotrudnichestvo-43909292.html

Как российские разработчики помогают развивать нефтегазовую отрасль Узбекистана

Как российские разработчики помогают развивать нефтегазовую отрасль Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте завершилась международная выставка, посвященная развитию нефтегазовой отрасли республики. В ней приняли участие более 30 стран, в том числе и Россия

2024-05-16T19:45+0500

2024-05-16T19:45+0500

2024-05-16T19:45+0500

узбекистан

россия

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эксклюзив

нефтегазовая отрасль

сотрудничество

выставка

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В Ташкенте в рамках энергетической недели прошла 26-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024". Среди участников — российские компании. Так, с коллективными стендами участвовали Башкортостан, Орловская и Московская области. Кроме того, свою продукцию демонстрировали компании из Татарстана, производители из Санкт-Петербурга и другие. Экспоненты представили компрессорное оборудование, грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные приспособления, устройства измерения расхода газа, инновационное противопожарное оборудование, электронное оборудование для внутритрубной диагностики и очистки трубопроводов.Московская область привезла 9 предприятий, среди которых, например, компания, разрабатывающая технологии и аппаратуру для прострелочно-взрывных работ. Разработчики уже успешно провели первые опытные работы в Узбекистане.Среди участников выставки также российский производитель заправочных станций для электрокаров, которые можно использовать как дома, так и для бизнеса.Как рассказала руководитель проектов корпорации ПСС Эльвина Имайкина, их мощность варьируется от 7 кВт до 240. Свою продукцию также представили узбекистанские компании. Это оборудование для АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз хранения сжиженного газа, смазочные материалы, моторные и индустриальные масла для легкового, грузового (спецтехники) и промышленного сектора, ультразвуковые счетчики газа, газоаналитическое оборудование, заправочные колонки для сжатого природного газа, топлива, сжиженного нефтяного газа.Подробнее об участии российских компаний в 26-й Международной выставке "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2024" — в видео Sputnik Узбекистан.

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