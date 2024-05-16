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В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам — Путин
В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам — Путин
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах и планах дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества.
2024-05-16T16:08+0500
2024-05-16T16:08+0500
2024-05-16T16:08+0500
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китай
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пресс-конференция
партнерство
политика
экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Создание закрытых военных альянсов очень вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении для прессы по итогам российско-китайских переговоров.По словам Путина, Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС.Он подчеркнул, что Россия и Китай считают необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам.Вместе с тем Путин отметил, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран.Он подчеркнул, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях.По словам российского лидера, Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов всех стран.Переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают, отметил он.Вместе с тем Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая, который вырос более чем в полтора раза, до $7,6 млрд. При этом подчеркнул, что взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены.Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты. Добавил, что они с Си Цзиньпином договорились укреплять контакты между банками, задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран.Кроме того, Путин заявил о конкретных планах по взаимодействию с Китаем в энергетике, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества. А также в банковской сфере и автомобильной промышленности.Он также рассказал, что во время переговоров обсудил с Си Цзиньпином координацию стран на международной арене.В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером, Путин сообщил о старте масштабной программы перекрестных годов культуры России и Китая.Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.Глава РФ также рассказал о намерении двух стран продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".Президент России объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства совершил именно в Китай — это было ответным действием на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания.По словам российского лидера, в этом есть определенный символизм, "но не только". "Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили", добавил он.Также Путин отметил, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
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россия москва кнр пекин переговоры сотрудничество экономика политика
россия москва кнр пекин переговоры сотрудничество экономика политика
В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам — Путин
По итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах и планах дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Создание закрытых военных альянсов очень вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении
для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
По словам Путина, Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС.
“Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, "Группа двадцати", форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствие с современными реалиями", — отметил глава РФ.
Он подчеркнул, что Россия и Китай считают необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам.
Вместе с тем Путин отметил, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран.
"Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях.
"Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", — добавил он.
По словам российского лидера, Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов всех стран.
"Обе страны проводят независимую самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества", — сказал президент РФ.
Переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают, отметил он.
Вместе с тем Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая, который вырос более чем в полтора раза, до $7,6 млрд. При этом подчеркнул, что взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены.
"Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", — сказал российский лидер.
Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты. Добавил, что они с Си Цзиньпином договорились укреплять контакты между банками, задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран.
"Что касается двусторонней промышленной кооперации, то мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", — сказал президент.
Кроме того, Путин заявил о конкретных планах по взаимодействию с Китаем в энергетике, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества. А также в банковской сфере и автомобильной промышленности.
Он также рассказал, что во время переговоров обсудил с Си Цзиньпином координацию стран на международной арене.
"В теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпином состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. С удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики, безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене", — сказал Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером, Путин сообщил о старте масштабной программы перекрестных годов культуры России и Китая.
"Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось, 2024 -2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна", — сказал Путин.
Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.
Глава РФ также рассказал о намерении двух стран продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
"Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", — сказал Путин.
Президент России объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства совершил именно в Китай — это было ответным действием на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания.
"Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность президента России я совершил именно в Китай", — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
По словам российского лидера, в этом есть определенный символизм, "но не только". "Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили", добавил он.
Также Путин отметил, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между странами.