https://uz.sputniknews.ru/20240516/v-aziatsko-tixookeanskom-regione-net-mesta-zakrytym-voenno-politicheskim-alyansam--putin-43900146.html

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам — Путин

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам — Путин

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах и планах дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества.

2024-05-16T16:08+0500

2024-05-16T16:08+0500

2024-05-16T16:08+0500

россия

китай

переговоры

пресс-конференция

партнерство

политика

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Создание закрытых военных альянсов очень вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении для прессы по итогам российско-китайских переговоров.По словам Путина, Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС.Он подчеркнул, что Россия и Китай считают необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам.Вместе с тем Путин отметил, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран.Он подчеркнул, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях.По словам российского лидера, Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов всех стран.Переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают, отметил он.Вместе с тем Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая, который вырос более чем в полтора раза, до $7,6 млрд. При этом подчеркнул, что взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены.Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты. Добавил, что они с Си Цзиньпином договорились укреплять контакты между банками, задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран.Кроме того, Путин заявил о конкретных планах по взаимодействию с Китаем в энергетике, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества. А также в банковской сфере и автомобильной промышленности.Он также рассказал, что во время переговоров обсудил с Си Цзиньпином координацию стран на международной арене.В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером, Путин сообщил о старте масштабной программы перекрестных годов культуры России и Китая.Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.Глава РФ также рассказал о намерении двух стран продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".Президент России объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства совершил именно в Китай — это было ответным действием на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания.По словам российского лидера, в этом есть определенный символизм, "но не только". "Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили", добавил он.Также Путин отметил, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

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