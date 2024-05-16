https://uz.sputniknews.ru/20240516/v-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-obsudyat-voprosy-gazovogo-sotrudnichestva-stran-tsa-i-rf-43893568.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ
Sputnik Узбекистан
В центре внимания участников видеомоста будут вопросы, касающиеся перспектив и возможностей газового сотрудничества центральноазиатских стран и России на современном этапе.
2024-05-16T14:25+0500
2024-05-16T14:25+0500
2024-05-16T14:25+0500
энергетика
россия
страны ца
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Uzbekistan состоится видеомост Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе".Участники в Москве: В Ташкенте:В Астане:В Бишкеке:В рамках онлайн-встречи участники рассмотрят:Видеомост будет проходить 21 мая в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Прямая трансляция начнется в 13.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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центральная азия россия газ экономика политика сотрудничество
центральная азия россия газ экономика политика сотрудничество
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ
В центре внимания участников видеомоста будут вопросы, касающиеся перспектив и возможностей газового сотрудничества центральноазиатских стран и России на современном этапе.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В пресс-центре Sputnik Uzbekistan
состоится видеомост Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе".
главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо", Борис МАРЦИНКЕВИЧ,
политолог, эксперт Финансового университета Руслан САФАРОВ.
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр ЭРГАШЕВ,
эксперт в сфере энергетической политики, экс генеральный директор АО "Узтрансгаз" Бекзод АМИРСАИДОВ,
эксперт компании "Norma" Жорилла АХМЕДОВ.
экономист, автор и ведущий программы "Байдильдинов.Нефть" на канале Atameken Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ.
директор центра стратегических решений "Аппликата" Кубат РАХИМОВ,
заведующий Сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав ПРИТЧИН.
В рамках онлайн-встречи участники рассмотрят:
перспективы газового сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией на современном этапе;
влияние геополитических и геоэкономических аспектов на динамику и форматы газового сотрудничества;
потенциальные возможности и форматы для российско-центральноазиатского газового сотрудничества, которые необходимо развивать в первую очередь.
Видеомост будет проходить 21 мая в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Прямая трансляция начнется в 13.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.