https://uz.sputniknews.ru/20240516/v-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-obsudyat-voprosy-gazovogo-sotrudnichestva-stran-tsa-i-rf-43893568.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ

Sputnik Узбекистан

В центре внимания участников видеомоста будут вопросы, касающиеся перспектив и возможностей газового сотрудничества центральноазиатских стран и России на современном этапе.

2024-05-16T14:25+0500

2024-05-16T14:25+0500

2024-05-16T14:25+0500

энергетика

россия

страны ца

сотрудничество

природный газ

пресс-центр

москва

бишкек

астана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Uzbekistan состоится видеомост Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе".Участники в Москве: В Ташкенте:В Астане:В Бишкеке:В рамках онлайн-встречи участники рассмотрят:Видеомост будет проходить 21 мая в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Прямая трансляция начнется в 13.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

россия

москва

бишкек

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