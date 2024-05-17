https://uz.sputniknews.ru/20240517/biobezopasnost-stran-eaeu-videomost-43914728.html

Биобезопасность стран ЕАЭС— видеомост

Биобезопасность стран ЕАЭС— видеомост

Sputnik Узбекистан

К диалогу с академиком Российской академии наук, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко приглашают журналистов из в Астаны, Ташкента, Бишкека, Еревана, Минска

2024-05-17T12:11+0500

2024-05-17T12:11+0500

2024-05-17T12:11+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

sputnik

геннадий онищенко

москва

астана

ташкент

бишкек

ереван

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Астана — Ташкент — Бишкек — Ереван — Минск на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Существует ли опасность распространения в России и странах ЕАЭС нового штамма коронавируса — так называемого FLiRT? Какие угрозы для здоровья могут принести последствия сильнейших паводков, с которыми столкнулись Россия и Казахстан? Ведутся ли в Союзе разработки лекарств для лечения генетических заболеваний? Насколько важна в медицине цифровизация? Каковы рекомендации в преддверии сезона отпусков? Как правильно загорать и безопасно проводить время в жару?Ответы на эти вопросы смогут получить участники онлайн встречи в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Ереване, Минске — представители СМИ.Видеомост будет проходить 20 мая в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Прямая трансляция начнется в 13.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

москва

астана

ташкент

бишкек

ереван

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