Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином
16:00 17.05.2024 (обновлено: 16:06 17.05.2024)
© POOL/
Подписаться
Российский лидер выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Одной из тем прошедших накануне переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества, рассказал российский лидер на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине, сообщает РИА Новости.
"Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером", — сказал глава РФ.
По его словам, сегодня подавляющее большинство российских регионов поддерживают связи с Китаем, а двустороннее неразрывное партнерство способствует росту экономик и надежно обеспечивает энергетическую безопасность обеих стран.
"Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", — отметил Путин.
Также он заявил, что Россия готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.
"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — подчеркнул лидер РФ.
Еще одно его заявление касалось поддержки Москвой настроя Китая на локализацию производств в России и готовности предоставлять инвесторам льготы.
"Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории — готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", — подчеркнул президент РФ.
По его словам, в условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, России и Китаю необходимо последовательно развивать кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять научные и исследовательские потенциалы.
"Это необходимо, чтобы уверенно занимать лидерские позиции, повышать конкурентоспособность России, Китая и мировой экономики завтрашнего дня", — заявил Путин.
Кроме того, он особо отметил динамику развития транспортно-логистических коридоров между странами и пообещал продолжать сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией.
Путин рассказал и о потенциале сотрудничества между Дальним Востоком и Китаем.
"И мы, конечно же, видим большой потенциал для углубления связей между Дальним Востоком России и северо-востоком Китайской народной республики", — сказал он.
По словам российского лидера, подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем, свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили побратимские отношения.
"Такой, как с Китаем, широкой сети прямых контактов, такого количества межрегиональных договоренностей о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в гуманитарных сферах с Россией, пожалуй, нет ни с одной другой страной мира", — сказал Путин.
О бережном отношении властей Китая и жителей Харбина к истории
"Мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам, и хотел бы выразить большую признательность жителям, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию", — сказал Путин.
О развитии сотрудничества Калужской области с КНР
"Инициативы (по сотрудничеству с КНР — ред.) нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена на развитие сотрудничества в автомобильной сфере, создание целого кластера производств строительных материалов", — отметил глава РФ.
Также на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству Путин отметил символичность того, что данные мероприятия проходят в Харбине – одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая. Он подчеркнул, что с момента своего основания в конце 19 века Харбин олицетворяет самые тесные связи и переплетения судеб народов России и Китая, взаимное обогащение культур и традиций.
Для справки: Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России - на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, и Китае - в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.
Свои стенды на ЭКСПО в этом году представляют 16 российских регионов. В рамках российской экспозиции демонстрируют современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.
Также представлены стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых "Ростех", "Росатом", "Русал", Группа компаний "Дело", ПАО "ГАЗ", РФПИ, АСИ и РСПП.
Центральное мероприятие нынешнего ЭКСПО — четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором, участвуют представители 25 российских регионов. На полях выставки подпишут межрегиональные соглашения.
Напомним, что президент России находится в Китае с двухдневным государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность на минувшей неделе. Си Цзиньпин в марте 2023 года также совершил своей первый международный визит после переизбрания именно в Москву.
Главы РФ и КНР провели переговоры на высшем уровне, подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, выступили перед журналистами, посетили концерт по случаю 75-летия установления дипотношений. Накануне вечером Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.