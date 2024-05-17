https://uz.sputniknews.ru/20240517/samarkand-forum-bibliotekarey-sng-43921385.html

В Самарканде состоялся Форум библиотекарей СНГ

В Самарканде состоялся Форум библиотекарей СНГ

Sputnik Узбекистан

В рамках форума подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Кроме того, администрация Самарканда предложила провести в 2025 году международную конференцию детских библиотек

2024-05-17T19:00+0500

2024-05-17T19:00+0500

2024-05-17T19:00+0500

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библиотека

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Что не даст библиотекам исчезнуть в цифровом мире будущего, почему именно библиотекари должны повышать уровень информационной культуры молодого поколения, и как этот проект реализуют в Узбекистане? Эти и многие другие актуальные вопросы обсудили участники Международной конференции библиотекарей СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На данное мероприятие, прошедшее в Самарканде, приехали ведущие руководители библиотек стран СНГ, причем, каждый второй — из России. И это неслучайно, поскольку в Российской Федерации накоплен солидный опыт в данной сфере, и ее представителям есть чем поделиться с коллегами.К примеру, замдиректора по науке и образовательной деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева рассказала о наработках для приобщения детей к чтению.На пленарном заседании участники форума говорили о преимуществах использования искусственного интеллекта в библиотечно-информационной сфере, важности приграничного сотрудничества библиотек, а также об информационной культуре цифрового поколения.Также она рассказала, что Центр уже несколько лет сотрудничает с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои. За последние годы на узбекский язык переведено 4 учебно-методических пособия по формированию медийно-информационной грамотности школьников, а также проведен ряд семинаров-тренингов для библиотекарей республики.В рамках форума в Самарканде подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана и Российской государственной библиотекой, Информационно-библиотечным центром Хорезмской области и Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского, ИБЦ Сурхандарьинской области и Центральной научной библиотекой Таджикистана.В ходе форума прозвучало немало рекомендаций и инициатив. Например, советник Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Камол Рахимов предложил специалистам библиотек Узбекистана подготовить список необходимых им книг, которые закупят за счет средств фонда и передадут им в дар. В свою очередь администрация Самарканда предложила провести в следующем году международную конференцию детских библиотек.Делегаты также посетили библиотеки Самаркандской области и приняли участие в XVII Международной конференции “Central Asia – 2024: Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе”, которая прошла 17 мая в Джизаке.

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