В Самарканде состоялся Форум библиотекарей СНГ
© SputnikВ Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
© Sputnik
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В рамках форума подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Кроме того, администрация Самарканда предложила провести в 2025 году международную конференцию детских библиотек.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Что не даст библиотекам исчезнуть в цифровом мире будущего, почему именно библиотекари должны повышать уровень информационной культуры молодого поколения, и как этот проект реализуют в Узбекистане? Эти и многие другие актуальные вопросы обсудили участники Международной конференции библиотекарей СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
В Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
© Sputnik
На данное мероприятие, прошедшее в Самарканде, приехали ведущие руководители библиотек стран СНГ, причем, каждый второй — из России. И это неслучайно, поскольку в Российской Федерации накоплен солидный опыт в данной сфере, и ее представителям есть чем поделиться с коллегами.
К примеру, замдиректора по науке и образовательной деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева рассказала о наработках для приобщения детей к чтению.
"В нашей библиотеке работают более 50 кружков, клубов, студий, рассчитанных на читателей самых разных возрастов. При этом в кружках проводят цикл занятий, когда, к примеру, дошколята сначала слушают, читают какое-либо произведение, а после перекладывают услышанное на холст или выступают с театрализованным представлением. Что же касается того, как привлечь к чтению подростка, то их интересуют многие вещи, к примеру, путешествия, детективы. Еще одна интересная практика, которую успешно внедрили — чтение с собаками. В этом процессе участвуют специально обученные собаки, которые внимательно слушают юного читателя", — уточнила она.
На пленарном заседании участники форума говорили о преимуществах использования искусственного интеллекта в библиотечно-информационной сфере, важности приграничного сотрудничества библиотек, а также об информационной культуре цифрового поколения.
"В соцсетях гуляет масса скрытого деструктивного контента, рассчитанного на молодое поколение. Во многих случаях блокировки и фильтры бесполезны. Единственный выход — обучать детей. И заниматься формированием медийно-информационной грамотности подрастающего поколения должны библиотекари, поскольку именно у них сформированы необходимые навыки", — отметила заместитель директора Центра междисциплинарных исследований культуры Московского государственного института культуры Елена Косолапова.
Также она рассказала, что Центр уже несколько лет сотрудничает с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои. За последние годы на узбекский язык переведено 4 учебно-методических пособия по формированию медийно-информационной грамотности школьников, а также проведен ряд семинаров-тренингов для библиотекарей республики.
В рамках форума в Самарканде подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана и Российской государственной библиотекой, Информационно-библиотечным центром Хорезмской области и Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского, ИБЦ Сурхандарьинской области и Центральной научной библиотекой Таджикистана.
© SputnikВ Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
В Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
© Sputnik
В ходе форума прозвучало немало рекомендаций и инициатив. Например, советник Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Камол Рахимов предложил специалистам библиотек Узбекистана подготовить список необходимых им книг, которые закупят за счет средств фонда и передадут им в дар. В свою очередь администрация Самарканда предложила провести в следующем году международную конференцию детских библиотек.
© SputnikВ Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
В Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
© Sputnik
Делегаты также посетили библиотеки Самаркандской области и приняли участие в XVII Международной конференции “Central Asia – 2024: Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе”, которая прошла 17 мая в Джизаке.
© SputnikВ Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
В Самарканде состоялся Конгресс библиотекарей СНГ
© Sputnik