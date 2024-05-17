https://uz.sputniknews.ru/20240517/sentralnaya-aziya-yevraziyskiye-proyekty-ekspert-mneniye-43917690.html

Центральная Азия очень важный элемент в евразийских проектах — эксперт

Центральная Азия очень важный элемент в евразийских проектах — эксперт

Sputnik Узбекистан

По мнению научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергея Маркедонова, безопасность— не единственная область взаимодействия, есть важные аспекты, связанные с экономикой, возможности для взаимной кооперации

2024-05-17T15:29+0500

2024-05-17T15:29+0500

2024-05-17T15:29+0500

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На вопрос о геополитической ситуации в Центральной Азии ответил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Он указал, что этот регион является очень важным элементом в евразийских проектах. В качестве примера эксперт привел ОДКБ.Вместе с тем, Маркедонов отметил, что безопасность — не единственная область взаимодействия, есть важные аспекты, связанные с экономикой, возможности для взаимной кооперации.Он также подчеркнул важность конструктивного и прагматичного взаимодействия в ближайшем соседстве. Подробности — в видео SputnikУзбекистан.

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эксперт центральная азия евразийские проекты сергей маркедонов