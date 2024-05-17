https://uz.sputniknews.ru/20240517/uzbekistan-polety-bezopasnost-43916821.html

На KazanForum рассказали о безопасности полетов в Узбекистане

На KazanForum рассказали о безопасности полетов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Замдиректора "Узавиации" Олег Лим объяснил за счет чего растет и количество полетов, и число перевозимых пассажиров

2024-05-17T14:20+0500

2024-05-17T14:20+0500

2024-05-17T14:49+0500

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гражданская авиация

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О безопасности полетов в Узбекистане рассказал замдиректора Агентства гражданской авиации при Минтрансе РУз Олег Лим на XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, с безопасностью полетов в республике все в порядке, количество авиационных инцидентов минимизировано.Это обусловлено в том числе и тем, что в Узбекистане внедрены все нормы летной годности (пригодности воздушного судна к безопасному полету) Межгосударственного авиационного комитета.Выступая на сессии "Региональное сотрудничество в области безопасности полетов", замдиректора Узавиации также озвучил причины нехватки пилотов. По его словам, в Узбекистане за последние 3 года появилось более 10 новых авиакомпаний.В общей сложности на сегодняшний день в республике насчитывается 15 авиакомпаний. Из них шесть занимаются перевозкой пассажиров, три — грузоперевозками, шесть — вопросами авиационных работ. До недавнего времени в стране был всего один перевозчик — Uzbekistan Airways.Лим добавил, что Узбекистан сейчас реализует свой туристический потенциал, за счет чего растет и число полетов, и количество перевозимых пассажиров.По данным Агентства статистики, в I квартале 2024 года количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в Узбекистане, достигло 1 679,7 тыс. человек — рост 43,5 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Напомним, что в Татарстане проходит экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum".Масштабное мероприятие продлится до 19 мая. Его основная цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества. В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.В этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году указом президента РФ мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

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