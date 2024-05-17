На KazanForum рассказали о безопасности полетов в Узбекистане
14:20 17.05.2024 (обновлено: 14:49 17.05.2024)
© RIA Novosti . Екатерина ЧесноковаОлег Лим на сессии "Региональное сотрудничество в области безопасности полетов" в рамках KazanForum
© RIA Novosti . Екатерина Чеснокова
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Замдиректора Узавиации Олег Лим объяснил, за счет чего растет и количество полетов, и число перевозимых пассажиров.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О безопасности полетов в Узбекистане рассказал замдиректора Агентства гражданской авиации при Минтрансе РУз Олег Лим на XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По его словам, с безопасностью полетов в республике все в порядке, количество авиационных инцидентов минимизировано.
"В год это 11-12, это чуть более 10, получается", — уточнил Лим.
Это обусловлено в том числе и тем, что в Узбекистане внедрены все нормы летной годности (пригодности воздушного судна к безопасному полету) Межгосударственного авиационного комитета.
"Все, что связано с сертификацией типа, мы полностью передали даже на законодательном уровне МАК. Мы продумываем варианты и вопросы дальнейшего сотрудничества с комитетом, может есть необходимость передать еще какие-то полномочия, но это вопрос времени", — отметил Лим.
Выступая на сессии "Региональное сотрудничество в области безопасности полетов", замдиректора Узавиации также озвучил причины нехватки пилотов. По его словам, в Узбекистане за последние 3 года появилось более 10 новых авиакомпаний.
"На сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой, что у нас не хватает кадров, особенно летного состава. Мы вынуждены привлекать иностранных пилотов, чтобы закрыть потребность в перевозках", — пояснил Лим.
В общей сложности на сегодняшний день в республике насчитывается 15 авиакомпаний. Из них шесть занимаются перевозкой пассажиров, три — грузоперевозками, шесть — вопросами авиационных работ. До недавнего времени в стране был всего один перевозчик — Uzbekistan Airways.
Лим добавил, что Узбекистан сейчас реализует свой туристический потенциал, за счет чего растет и число полетов, и количество перевозимых пассажиров.
По данным Агентства статистики, в I квартале 2024 года количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в Узбекистане, достигло 1 679,7 тыс. человек — рост 43,5 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Напомним, что в Татарстане проходит экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Масштабное мероприятие продлится до 19 мая. Его основная цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества. В программе 125 тематических сессий с участием экспертов из РФ, Узбекистана, государств ОИС и других стран.
В этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году указом президента РФ мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.