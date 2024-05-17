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Эксперт рассказал о сотрудничестве Узбекистана с ШОС и ЕАЭС
Эксперт рассказал о сотрудничестве Узбекистана с ШОС и ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонова , если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это станет сигналом и для других стран- участниц ЕАЭС
2024-05-17T13:15+0500
2024-05-17T13:15+0500
2024-05-17T13:15+0500
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О перспективах Шанхайской организации сотрудничества, о том, как сделать ее более эффективной структурой, а также о статусе Узбекистана в ЕАЭС и дальнейшем взаимодействии республики с интеграционным объединением, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Для России очень остро стоит проблема безопасности в свете понятных сейчас причин конфронтации с Западом и так далее. ШОС, наверное, прежде всего, интересна как точка опоры приложения экономических усилий, добавил спикер.По словам Маркедонова, наблюдатель в ЕАЭС — это хороший статус, это шаг вперед.По его мнению, если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это также будет сигналом и для других стран-участниц Евразийского экономического союза. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт сотрудничество узбекистан шос еаэс
эксперт сотрудничество узбекистан шос еаэс
Эксперт рассказал о сотрудничестве Узбекистана с ШОС и ЕАЭС
Эксклюзив
По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонова, если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это станет сигналом и для других стран-участниц ЕАЭС.
О перспективах Шанхайской организации сотрудничества, о том, как сделать ее более эффективной структурой, а также о статусе Узбекистана в ЕАЭС и дальнейшем взаимодействии республики с интеграционным объединением, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"ШОС — структура чрезвычайно перспективная. Потому что действительно эта структура объединяет огромную часть мира, даже можно сказать, подавляющую. Если мы возьмем такие страны, как Россия, Китай, Индия, Пакистан", — пояснил Маркедонов.
Для России очень остро стоит проблема безопасности в свете понятных сейчас причин конфронтации с Западом и так далее. ШОС, наверное, прежде всего, интересна как точка опоры приложения экономических усилий, добавил спикер.
По словам Маркедонова, наблюдатель в ЕАЭС — это хороший статус, это шаг вперед.
"Мне кажется, есть такой термин, который в свое время был апробирован на европейской интеграции. Хотя мы и конкурируем с ЕС, но мы же какие-то вещи рациональные должны брать. Не копировать, как попугаи, а брать и использовать рациональные вещи, в том числе с интересом для себя", — сказал эксперт.
По его мнению, если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это также будет сигналом и для других стран-участниц Евразийского экономического союза.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.