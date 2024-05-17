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Эксперт рассказал о сотрудничестве Узбекистана с ШОС и ЕАЭС

Эксперт рассказал о сотрудничестве Узбекистана с ШОС и ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонова , если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это станет сигналом и для других стран- участниц ЕАЭС

2024-05-17T13:15+0500

2024-05-17T13:15+0500

2024-05-17T13:15+0500

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О перспективах Шанхайской организации сотрудничества, о том, как сделать ее более эффективной структурой, а также о статусе Узбекистана в ЕАЭС и дальнейшем взаимодействии республики с интеграционным объединением, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Для России очень остро стоит проблема безопасности в свете понятных сейчас причин конфронтации с Западом и так далее. ШОС, наверное, прежде всего, интересна как точка опоры приложения экономических усилий, добавил спикер.По словам Маркедонова, наблюдатель в ЕАЭС — это хороший статус, это шаг вперед.По его мнению, если двусторонние отношения России и Узбекистана будут демонстрировать позитивный вектор, это также будет сигналом и для других стран-участниц Евразийского экономического союза. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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