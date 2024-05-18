https://uz.sputniknews.ru/20240518/ekzamen-russkiy-yazyk-migrant-spetsreportaj-sentr-testirovaniye-rudn-43937122.html
Экзамен по русскому языку для мигрантов – спецрепортаж из центра тестирования РУДН
Экзамен по русскому языку для мигрантов – спецрепортаж из центра тестирования РУДН
Sputnik Узбекистан
С 1 мая в России изменились правила сдачи экзамена по русскому языку, обязательного для мигрантов, которые хотят легально работать в стране
2024-05-18T16:35+0500
2024-05-18T16:35+0500
2024-05-18T16:35+0500
россия
русский язык
мигранты
тестирование
рудн
экзамены
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Коммерческие организации больше не могут проводить тестирование, теперь этим занимаются только миграционный центр Сахарово и еще 13 вузов. Один из них – РУДН. О том, как в этом университете проходит экзамен – рассказываем в нашем специальном репортаже.
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мигранты экзамен русский язык 1 мая россия изменение правила легально работа страна
мигранты экзамен русский язык 1 мая россия изменение правила легально работа страна
Экзамен по русскому языку для мигрантов – спецрепортаж из центра тестирования РУДН
С 1 мая в России изменились правила сдачи экзамена по русскому языку, обязательного для мигрантов, которые хотят легально работать в стране.
Коммерческие организации больше не могут проводить тестирование, теперь этим занимаются только миграционный центр Сахарово и еще 13 вузов. Один из них – РУДН.
О том, как в этом университете проходит экзамен – рассказываем в нашем специальном репортаже.