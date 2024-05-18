В финальных боях турнира в Хабаровске выступят 16 узбекских боксеров
12:08 18.05.2024 (обновлено: 12:17 18.05.2024)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат Азии по боксу. Архивное фото
© Федерация бокса Узбекистана
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Среди финалистов – Робияхон Бахтиёрова, Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Дилшод Абдумуродов, Руслан Абдуллаев, Баходир Жалолов и другие.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сегодня в финальных боях турнира памяти Константина Короткова по боксу примут участие 16 узбекистанцев, сообщает НОК.
"В решающем противостоянии среди мужчин между собой встретятся Хасанбой Дусматов и Шахзод Музаффаров (-54 кг), а также Баходир Жалолов и Лазизбек Мулложонов (+92 кг)", – говорится в сообщении.
В финальных боях примут участие:
-50 кг: Робияхон Бахтиёрова - Гелюса Галиева (Россия)
-54 кг: Азиза Якубова - Наталья Самохина (Россия)
-66 кг: Дилфуза Бекова - Дарья Лецко (Беларусь)
-75 кг: Азиза Дайирбекова - Алина Вебер (Беларусь)
-54 кг: Хасанбой Дусматов - Шахзод Музаффаров
-57 кг: Абдумалик Халоков - Максим Паньков (Беларусь)
-60 кг: Дилшод Абдумуродов - Максуд Хасметов (Азербайджан)
-67 кг: Руслан Абдуллаев - Ренат Хузахметов (Россия)
-71 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев - Иван Стипин (Россия)
-80 кг: Турабек Хабибуллаев - Андрей Ефременко (Россия)
-86 кг: Джасурбек Юлдошев - Вадим Шебликин (Россия)
-92 кг: Мадияр Саидрахимов - Сергей Слободян (Россия)
+92 кг: Баходир Жалолов - Лазизбек Мулложонов
-49 кг: Авазжон Юлдошев - Игорь Царегородцев (Россия).
Соревнования проходят с 14 по 18 мая в Хабаровске.