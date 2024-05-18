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https://uz.sputniknews.ru/20240518/final-boy-turnir-xabarovsk-uzbekistan-boks-43933642.html
В финальных боях турнира в Хабаровске выступят 16 узбекских боксеров
В финальных боях турнира в Хабаровске выступят 16 узбекских боксеров
Sputnik Узбекистан
Среди финалистов Робияхон Бахтиёрова, Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Дилшод Абдумуродов, Руслан Абдуллаев, Баходир Жалолов и другие
2024-05-18T12:08+0500
2024-05-18T12:17+0500
спорт
бокс
россия
узбекистан
хабаровск
турнир
финал
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сегодня в финальных боях турнира памяти Константина Короткова по боксу примут участие 16 узбекистанцев, сообщает НОК.В финальных боях примут участие:Соревнования проходят с 14 по 18 мая в Хабаровске.
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финал турнир бокс хабаровск финалист робияхон бахтиёрова хасанбой дусматов абдумалик халоков дилшод абдумуродов руслан абдуллаев баходир жалолов
финал турнир бокс хабаровск финалист робияхон бахтиёрова хасанбой дусматов абдумалик халоков дилшод абдумуродов руслан абдуллаев баходир жалолов

В финальных боях турнира в Хабаровске выступят 16 узбекских боксеров

12:08 18.05.2024 (обновлено: 12:17 18.05.2024)
© Федерация бокса УзбекистанаЧемпионат Азии по боксу. Архивное фото
Чемпионат Азии по боксу. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
© Федерация бокса Узбекистана
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Среди финалистов – Робияхон Бахтиёрова, Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Дилшод Абдумуродов, Руслан Абдуллаев, Баходир Жалолов и другие.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сегодня в финальных боях турнира памяти Константина Короткова по боксу примут участие 16 узбекистанцев, сообщает НОК.
"В решающем противостоянии среди мужчин между собой встретятся Хасанбой Дусматов и Шахзод Музаффаров (-54 кг), а также Баходир Жалолов и Лазизбек Мулложонов (+92 кг)", – говорится в сообщении.
В финальных боях примут участие:
-50 кг: Робияхон Бахтиёрова - Гелюса Галиева (Россия)
-54 кг: Азиза Якубова - Наталья Самохина (Россия)
-66 кг: Дилфуза Бекова - Дарья Лецко (Беларусь)
-75 кг: Азиза Дайирбекова - Алина Вебер (Беларусь)
-54 кг: Хасанбой Дусматов - Шахзод Музаффаров
-57 кг: Абдумалик Халоков - Максим Паньков (Беларусь)
-60 кг: Дилшод Абдумуродов - Максуд Хасметов (Азербайджан)
-67 кг: Руслан Абдуллаев - Ренат Хузахметов (Россия)
-71 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев - Иван Стипин (Россия)
-80 кг: Турабек Хабибуллаев - Андрей Ефременко (Россия)
-86 кг: Джасурбек Юлдошев - Вадим Шебликин (Россия)
-92 кг: Мадияр Саидрахимов - Сергей Слободян (Россия)
+92 кг: Баходир Жалолов - Лазизбек Мулложонов
-49 кг: Авазжон Юлдошев - Игорь Царегородцев (Россия).
Соревнования проходят с 14 по 18 мая в Хабаровске.
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