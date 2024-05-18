https://uz.sputniknews.ru/20240518/muzey-iskusstv-uzbekistan-russkiy-dom-tashkent-memorandum-43936355.html
Музей искусств Узбекистана и Русский дом в Ташкенте подписали меморандум
Музей искусств Узбекистана и Русский дом в Ташкенте подписали меморандум
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает реализацию культурно-просветительских, научных и образовательных проектов, направленных на сохранение, изучение и популяризацию общего культурного наследия России и Узбекистана
2024-05-18T15:33+0500
2024-05-18T15:33+0500
2024-05-18T15:33+0500
узбекистан
россия
культура
сотрудничество
меморандум
выставка
музей
государственный музей искусств узбекистана
россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представительство Россотрудничества в РУз и Государственный музей искусств Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте.Стороны договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в целях сохранения, изучения и популяризации общего культурного наследия России и Узбекистана, а также углубления научных и культурных связей.В ходе церемонии подписания руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская выразила надежду, что документ станет отправной точкой для организации совместных выставок и других мероприятий. В свою очередь директор Государственного музея искусств Василя Файзиева рассказала о ближайших планах отметив, что в собрании музея много экспонатов, непосредственно связанных с Россией и русской культурой, которые ждут своего часа, чтобы порадовать всех ценителей искусства.
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музей искусств узбекистан русский дом ташкент подписание меморандум документ реализация культура наука образование проект сохранение изучение популяризация наследие россия
музей искусств узбекистан русский дом ташкент подписание меморандум документ реализация культура наука образование проект сохранение изучение популяризация наследие россия
Музей искусств Узбекистана и Русский дом в Ташкенте подписали меморандум
Документ предусматривает реализацию культурно-просветительских, научных и образовательных проектов, направленных на сохранение, изучение и популяризацию общего культурного наследия России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik
. Представительство Россотрудничества в РУз и Государственный музей искусств Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает
Русский дом в Ташкенте.
Стороны договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в целях сохранения, изучения и популяризации общего культурного наследия России и Узбекистана, а также углубления научных и культурных связей.
В ходе церемонии подписания руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская выразила надежду, что документ станет отправной точкой для организации совместных выставок и других мероприятий.
"Мы надеемся, что подписание меморандума станет отправной точкой для организации совместных выставок и иных мероприятий. Мы благодарны за это лично директору Государственного музея искусств Василе Файзиевой. И мы с нетерпением ждем, когда музей снова распахнет свои двери для жителей Узбекистана и гостей страны после окончания ремонта. Ведь экспонаты музея – настоящая сокровищница, бережно сохраняемая сотрудниками", – отметила Ирина Старосельская.
В свою очередь директор Государственного музея искусств Василя Файзиева рассказала о ближайших планах отметив, что в собрании музея много экспонатов, непосредственно связанных с Россией и русской культурой, которые ждут своего часа, чтобы порадовать всех ценителей искусства.