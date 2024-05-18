https://uz.sputniknews.ru/20240518/muzey-iskusstv-uzbekistan-russkiy-dom-tashkent-memorandum-43936355.html

Музей искусств Узбекистана и Русский дом в Ташкенте подписали меморандум

Музей искусств Узбекистана и Русский дом в Ташкенте подписали меморандум

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает реализацию культурно-просветительских, научных и образовательных проектов, направленных на сохранение, изучение и популяризацию общего культурного наследия России и Узбекистана

2024-05-18T15:33+0500

2024-05-18T15:33+0500

2024-05-18T15:33+0500

узбекистан

россия

культура

сотрудничество

меморандум

выставка

музей

государственный музей искусств узбекистана

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представительство Россотрудничества в РУз и Государственный музей искусств Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте.Стороны договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в целях сохранения, изучения и популяризации общего культурного наследия России и Узбекистана, а также углубления научных и культурных связей.В ходе церемонии подписания руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская выразила надежду, что документ станет отправной точкой для организации совместных выставок и других мероприятий. В свою очередь директор Государственного музея искусств Василя Файзиева рассказала о ближайших планах отметив, что в собрании музея много экспонатов, непосредственно связанных с Россией и русской культурой, которые ждут своего часа, чтобы порадовать всех ценителей искусства.

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