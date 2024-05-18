https://uz.sputniknews.ru/20240518/na-festivale-v-tashkente-predstavili-natsionalnye-blyuda-raznyx-stran-43938154.html

На фестивале в Ташкенте представили национальные блюда разных стран

На фестивале в Ташкенте представили национальные блюда разных стран

Sputnik Узбекистан

В столице прошел XX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди аккредитованных в Ташкенте дипломатических представительств зарубежных стран

2024-05-18T18:05+0500

2024-05-18T18:05+0500

2024-05-18T18:05+0500

ташкент

фестиваль

национальные блюда

дипломаты

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Каждый желающий смог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Повара приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка.Кроме того, на площадке фестиваля прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале.

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