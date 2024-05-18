https://uz.sputniknews.ru/20240518/na-festivale-v-tashkente-predstavili-natsionalnye-blyuda-raznyx-stran-43938154.html
На фестивале в Ташкенте представили национальные блюда разных стран
На фестивале в Ташкенте представили национальные блюда разных стран
Sputnik Узбекистан
В столице прошел XX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди аккредитованных в Ташкенте дипломатических представительств зарубежных стран
2024-05-18T18:05+0500
2024-05-18T18:05+0500
2024-05-18T18:05+0500
ташкент
фестиваль
национальные блюда
дипломаты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/12/43938299_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_ad80f88dae72b21b5e5e4c0598eb4431.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Каждый желающий смог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Повара приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка.Кроме того, на площадке фестиваля прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/12/43938299_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_697300cdd3f2327cb3162f554f32bf0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль ташкент национальные блюда страны столица культура традиции аккредитация дипломатические представительства
фестиваль ташкент национальные блюда страны столица культура традиции аккредитация дипломатические представительства
На фестивале в Ташкенте представили национальные блюда разных стран
Эксклюзив
В столице прошел XX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди аккредитованных в Ташкенте дипломатических представительств зарубежных стран.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik
. Каждый желающий смог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Повара приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка.
Кроме того, на площадке фестиваля прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале.