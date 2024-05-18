Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим
10:04 18.05.2024 (обновлено: 10:12 18.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Подписаться
В числе приоритетов взаимодействия Узбекистана и Малайзии – наращивание товарооборота и количества совместных предприятий. В ближайшей перспективе планируется наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-малайзийских отношений дружбы и многопланового партнерства.
Президент Узбекистана подчеркнул, что данный визит на высшем уровне, являющийся первым за последние 16 лет, открывает новую эпоху в истории двусторонних отношений.
Шавкат Мирзиёев
"Малайзия – динамично развивающееся государство с большим потенциалом не только в регионе Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. Нашей главной целью является вывод практического сотрудничества с вашей страной на качественно новый уровень", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Особое внимание уделили вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"По итогам прошлого года объем товарооборота вырос более чем в два раза, увеличивается число совместных предприятий, растет частота авиарейсов между Ташкентом и Куала-Лумпуром", – говорится в сообщении.
Отмечена важность обеспечения дальнейшего роста объемов и достижения сбалансированности показателей взаимной торговли, реализации крупных совместных проектов.
Выражена уверенность, что итоги узбекско-малайзийского бизнес-форума в рамках деловой программы визита послужат расширению инвестиционного партнерства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях.
В целях поддержки этих усилий выражена готовность создать в Узбекистане Узбекско-Малайзийскую промышленную зону.
Рассмотрены также вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодоовощной продукции, сертификации по стандартам "Халяль".
Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области информационных технологий, сокращения бедности и транспортной взаимосвязанности.
В целях системного расширения торгово-экономической повестки сотрудничества, констатирована необходимость преобразования действующего совместного Комитета по торговле в Межправительственную комиссию с проведением ее первого заседания в этом году.
Подтвержден решительный настрой на дальнейшую активизацию культурно-гуманитарного обмена.
Подчеркнута важность наращивания сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в сферах энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении.
С большим удовлетворением отмечен стремительный рост потока малайзийских туристов в Узбекистан. Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижения проекта "Умра плюс", по укреплению диалога между молодежью двух стран.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии, афганской проблематике. Отметили высокий уровень взаимопонимания и важность продолжения обоюдной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате "Центральная Азия плюс АСЕАН".
По итогам переговоров президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества
Президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества
После переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
Глава Узбекистана особо отметил традиционно тесные узы между двумя народами, основанные на общности религии, схожести обычаев и ценностей.
"Малайзия – государство, демонстрирующее динамичные темпы развития не только на пространстве Юго-Восточной Азии, но и во всем мире, наш надежный, испытанный временем партнер. Символично, что в обеих странах праздник национальной независимости отмечается в один день – 31 августа", – отметил президент.
Отмечено, что настоящий исторический визит премьер-министра Малайзии открывает новую страницу в истории двусторонних отношений и придаст мощный импульс их развитию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
В ходе переговоров были достигнуты договоренности об активизации политического диалога и контактов на высшем и высоком уровне, запуске совместной Межправительственной комиссии.
Выражено обоюдное стремление вывести в ближайшем будущем двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства.
Особое внимание лидеры уделили наращиванию товарооборота и количества совместных предприятий. Стороны условились наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей в ближайшей перспективе.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижению этой цели будет способствовать расширение номенклатуры и обеспечение сбалансированности взаимной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, создание специальной промышленной зоны для продвижения высокотехнологичных проектов.
"Намечены конкретные планы по кооперации в энергетике, нефтехимии, добывающей, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе, IT и других отраслях", – говорится в сообщении.
Будут приняты меры, направленные на расширение культурно-гуманитарных обменов, включая взаимное проведение недель культуры, форумов молодежи, образования и спорта, различных выставок.
По итогам переговоров согласовано принятие совместной "дорожной карты" по своевременной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.
В завершение узбекско-малайзийского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей.
Сегодня в Самарканде пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний двух стран, планируется подписание солидного пакета инвестиционных соглашений.