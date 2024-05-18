https://uz.sputniknews.ru/20240518/prioritet-sotrudnichestvo-shavkat-mirziyoyev-anvar-ibragim-43930355.html

Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим

Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим

Sputnik Узбекистан

В числе приоритетов взаимодействия наращивание товарооборота и количества совместных предприятий. В ближайшей перспективе планируется наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей.

2024-05-18T10:04+0500

2024-05-18T10:04+0500

2024-05-18T10:12+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

визит

премьер-министр

заявление

экономика

инвестиции

туризм

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-малайзийских отношений дружбы и многопланового партнерства.Президент Узбекистана подчеркнул, что данный визит на высшем уровне, являющийся первым за последние 16 лет, открывает новую эпоху в истории двусторонних отношений.Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена.Особое внимание уделили вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Отмечена важность обеспечения дальнейшего роста объемов и достижения сбалансированности показателей взаимной торговли, реализации крупных совместных проектов.Выражена уверенность, что итоги узбекско-малайзийского бизнес-форума в рамках деловой программы визита послужат расширению инвестиционного партнерства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях.В целях поддержки этих усилий выражена готовность создать в Узбекистане Узбекско-Малайзийскую промышленную зону.Рассмотрены также вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодоовощной продукции, сертификации по стандартам "Халяль".Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области информационных технологий, сокращения бедности и транспортной взаимосвязанности.В целях системного расширения торгово-экономической повестки сотрудничества, констатирована необходимость преобразования действующего совместного Комитета по торговле в Межправительственную комиссию с проведением ее первого заседания в этом году.Подтвержден решительный настрой на дальнейшую активизацию культурно-гуманитарного обмена.Подчеркнута важность наращивания сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в сферах энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении.С большим удовлетворением отмечен стремительный рост потока малайзийских туристов в Узбекистан. Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижения проекта "Умра плюс", по укреплению диалога между молодежью двух стран.Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии, афганской проблематике. Отметили высокий уровень взаимопонимания и важность продолжения обоюдной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате "Центральная Азия плюс АСЕАН".По итогам переговоров президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.После переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.Глава Узбекистана особо отметил традиционно тесные узы между двумя народами, основанные на общности религии, схожести обычаев и ценностей.Отмечено, что настоящий исторический визит премьер-министра Малайзии открывает новую страницу в истории двусторонних отношений и придаст мощный импульс их развитию.В ходе переговоров были достигнуты договоренности об активизации политического диалога и контактов на высшем и высоком уровне, запуске совместной Межправительственной комиссии.Выражено обоюдное стремление вывести в ближайшем будущем двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства.Особое внимание лидеры уделили наращиванию товарооборота и количества совместных предприятий. Стороны условились наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей в ближайшей перспективе.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижению этой цели будет способствовать расширение номенклатуры и обеспечение сбалансированности взаимной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, создание специальной промышленной зоны для продвижения высокотехнологичных проектов.Будут приняты меры, направленные на расширение культурно-гуманитарных обменов, включая взаимное проведение недель культуры, форумов молодежи, образования и спорта, различных выставок.По итогам переговоров согласовано принятие совместной "дорожной карты" по своевременной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.В завершение узбекско-малайзийского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции "Куксарой".Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей.Сегодня в Самарканде пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний двух стран, планируется подписание солидного пакета инвестиционных соглашений.

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