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https://uz.sputniknews.ru/20240518/prioritet-sotrudnichestvo-shavkat-mirziyoyev-anvar-ibragim-43930355.html
Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим
Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим
Sputnik Узбекистан
В числе приоритетов взаимодействия наращивание товарооборота и количества совместных предприятий. В ближайшей перспективе планируется наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей.
2024-05-18T10:04+0500
2024-05-18T10:12+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
визит
премьер-министр
заявление
экономика
инвестиции
туризм
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-малайзийских отношений дружбы и многопланового партнерства.Президент Узбекистана подчеркнул, что данный визит на высшем уровне, являющийся первым за последние 16 лет, открывает новую эпоху в истории двусторонних отношений.Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена.Особое внимание уделили вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Отмечена важность обеспечения дальнейшего роста объемов и достижения сбалансированности показателей взаимной торговли, реализации крупных совместных проектов.Выражена уверенность, что итоги узбекско-малайзийского бизнес-форума в рамках деловой программы визита послужат расширению инвестиционного партнерства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях.В целях поддержки этих усилий выражена готовность создать в Узбекистане Узбекско-Малайзийскую промышленную зону.Рассмотрены также вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодоовощной продукции, сертификации по стандартам "Халяль".Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области информационных технологий, сокращения бедности и транспортной взаимосвязанности.В целях системного расширения торгово-экономической повестки сотрудничества, констатирована необходимость преобразования действующего совместного Комитета по торговле в Межправительственную комиссию с проведением ее первого заседания в этом году.Подтвержден решительный настрой на дальнейшую активизацию культурно-гуманитарного обмена.Подчеркнута важность наращивания сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в сферах энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении.С большим удовлетворением отмечен стремительный рост потока малайзийских туристов в Узбекистан. Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижения проекта "Умра плюс", по укреплению диалога между молодежью двух стран.Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии, афганской проблематике. Отметили высокий уровень взаимопонимания и важность продолжения обоюдной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате "Центральная Азия плюс АСЕАН".По итогам переговоров президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.После переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.Глава Узбекистана особо отметил традиционно тесные узы между двумя народами, основанные на общности религии, схожести обычаев и ценностей.Отмечено, что настоящий исторический визит премьер-министра Малайзии открывает новую страницу в истории двусторонних отношений и придаст мощный импульс их развитию.В ходе переговоров были достигнуты договоренности об активизации политического диалога и контактов на высшем и высоком уровне, запуске совместной Межправительственной комиссии.Выражено обоюдное стремление вывести в ближайшем будущем двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства.Особое внимание лидеры уделили наращиванию товарооборота и количества совместных предприятий. Стороны условились наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей в ближайшей перспективе.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижению этой цели будет способствовать расширение номенклатуры и обеспечение сбалансированности взаимной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, создание специальной промышленной зоны для продвижения высокотехнологичных проектов.Будут приняты меры, направленные на расширение культурно-гуманитарных обменов, включая взаимное проведение недель культуры, форумов молодежи, образования и спорта, различных выставок.По итогам переговоров согласовано принятие совместной "дорожной карты" по своевременной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.В завершение узбекско-малайзийского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции "Куксарой".Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей.Сегодня в Самарканде пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний двух стран, планируется подписание солидного пакета инвестиционных соглашений.
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приоритет сотрудничество узбекистан малайзия взаимодействие наращивание товарооборот количество предприятия перспектива работа увеличение показатели
приоритет сотрудничество узбекистан малайзия взаимодействие наращивание товарооборот количество предприятия перспектива работа увеличение показатели

Какие приоритеты сотрудничества обозначили Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим

10:04 18.05.2024 (обновлено: 10:12 18.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В числе приоритетов взаимодействия Узбекистана и Малайзии – наращивание товарооборота и количества совместных предприятий. В ближайшей перспективе планируется наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-малайзийских отношений дружбы и многопланового партнерства.
Президент Узбекистана подчеркнул, что данный визит на высшем уровне, являющийся первым за последние 16 лет, открывает новую эпоху в истории двусторонних отношений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Малайзия – динамично развивающееся государство с большим потенциалом не только в регионе Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. Нашей главной целью является вывод практического сотрудничества с вашей страной на качественно новый уровень", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"По итогам прошлого года объем товарооборота вырос более чем в два раза, увеличивается число совместных предприятий, растет частота авиарейсов между Ташкентом и Куала-Лумпуром", – говорится в сообщении.
Отмечена важность обеспечения дальнейшего роста объемов и достижения сбалансированности показателей взаимной торговли, реализации крупных совместных проектов.
Выражена уверенность, что итоги узбекско-малайзийского бизнес-форума в рамках деловой программы визита послужат расширению инвестиционного партнерства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях.
В целях поддержки этих усилий выражена готовность создать в Узбекистане Узбекско-Малайзийскую промышленную зону.
Рассмотрены также вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодоовощной продукции, сертификации по стандартам "Халяль".
Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области информационных технологий, сокращения бедности и транспортной взаимосвязанности.
В целях системного расширения торгово-экономической повестки сотрудничества, констатирована необходимость преобразования действующего совместного Комитета по торговле в Межправительственную комиссию с проведением ее первого заседания в этом году.
Подтвержден решительный настрой на дальнейшую активизацию культурно-гуманитарного обмена.
Подчеркнута важность наращивания сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в сферах энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении.
С большим удовлетворением отмечен стремительный рост потока малайзийских туристов в Узбекистан. Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижения проекта "Умра плюс", по укреплению диалога между молодежью двух стран.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии, афганской проблематике. Отметили высокий уровень взаимопонимания и важность продолжения обоюдной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате "Центральная Азия плюс АСЕАН".
По итогам переговоров президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Президент Узбекистана и премьер-министр Малайзии подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
После переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана особо отметил традиционно тесные узы между двумя народами, основанные на общности религии, схожести обычаев и ценностей.
"Малайзия – государство, демонстрирующее динамичные темпы развития не только на пространстве Юго-Восточной Азии, но и во всем мире, наш надежный, испытанный временем партнер. Символично, что в обеих странах праздник национальной независимости отмечается в один день – 31 августа", – отметил президент.
Отмечено, что настоящий исторический визит премьер-министра Малайзии открывает новую страницу в истории двусторонних отношений и придаст мощный импульс их развитию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей СМИ
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров были достигнуты договоренности об активизации политического диалога и контактов на высшем и высоком уровне, запуске совместной Межправительственной комиссии.
Выражено обоюдное стремление вывести в ближайшем будущем двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства.
Особое внимание лидеры уделили наращиванию товарооборота и количества совместных предприятий. Стороны условились наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей в ближайшей перспективе.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижению этой цели будет способствовать расширение номенклатуры и обеспечение сбалансированности взаимной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, создание специальной промышленной зоны для продвижения высокотехнологичных проектов.
"Намечены конкретные планы по кооперации в энергетике, нефтехимии, добывающей, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе, IT и других отраслях", – говорится в сообщении.
Будут приняты меры, направленные на расширение культурно-гуманитарных обменов, включая взаимное проведение недель культуры, форумов молодежи, образования и спорта, различных выставок.
По итогам переговоров согласовано принятие совместной "дорожной карты" по своевременной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.
В завершение узбекско-малайзийского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей.
Сегодня в Самарканде пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний двух стран, планируется подписание солидного пакета инвестиционных соглашений.
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