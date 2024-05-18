https://uz.sputniknews.ru/20240518/uzbekistan-rossiya-razvitiye-strategiya-vzaimodeystviye-ekologiya-43938690.html

Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии

Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии

Sputnik Узбекистан

Планируется, в частности наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а также проведение специальных семинаров, тренингов

2024-05-18T17:34+0500

2024-05-18T17:34+0500

2024-05-18T17:35+0500

узбекистан

россия

экология

меморандум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Вопросы совместной разработки методики расчета углеродного следа (carbon footprint) и количества парниковых газов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, обсудили на встрече с представителями российской компании ООО HPBSolution, прошедшей в Государственном центре экологической экспертизы.Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.Особое внимание стороны уделили организации обучающих семинаров, тренингов по повышению кадрового потенциала для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему на основе глубокого анализа международных и национальных исследований и всестороннего изучения опыта зарубежных стран.Как отметил глава центра Гайратжон Мухамедов, глобальная повестка в области климата является одним из главных приоритетов государственной политики.По итогам встречи подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственным центром экологической экспертизы и ООО HPBSolution.Документ направлен на:– повышение квалификации сотрудников центра – разработку методики расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа, возникающих в результате деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих воздействие на окружающую среду, на основе углубленного анализа международных и национальных исследований – всестороннее изучение опыта зарубежных стран – наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, включая такие вопросы, как организация семинаров, тренингов.

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