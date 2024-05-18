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https://uz.sputniknews.ru/20240518/uzbekistan-rossiya-razvitiye-strategiya-vzaimodeystviye-ekologiya-43938690.html
Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии
Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии
Sputnik Узбекистан
Планируется, в частности наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а также проведение специальных семинаров, тренингов
2024-05-18T17:34+0500
2024-05-18T17:35+0500
узбекистан
россия
экология
меморандум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Вопросы совместной разработки методики расчета углеродного следа (carbon footprint) и количества парниковых газов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, обсудили на встрече с представителями российской компании ООО HPBSolution, прошедшей в Государственном центре экологической экспертизы.Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.Особое внимание стороны уделили организации обучающих семинаров, тренингов по повышению кадрового потенциала для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему на основе глубокого анализа международных и национальных исследований и всестороннего изучения опыта зарубежных стран.Как отметил глава центра Гайратжон Мухамедов, глобальная повестка в области климата является одним из главных приоритетов государственной политики.По итогам встречи подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственным центром экологической экспертизы и ООО HPBSolution.Документ направлен на:– повышение квалификации сотрудников центра – разработку методики расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа, возникающих в результате деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих воздействие на окружающую среду, на основе углубленного анализа международных и национальных исследований – всестороннее изучение опыта зарубежных стран – наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, включая такие вопросы, как организация семинаров, тренингов.
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узбекистан россия развитие стратегическое взаимодействие экология кадры потенциал смягчение последствия изменения климат адаптация семинар тренинг
узбекистан россия развитие стратегическое взаимодействие экология кадры потенциал смягчение последствия изменения климат адаптация семинар тренинг

Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии

17:34 18.05.2024 (обновлено: 17:35 18.05.2024)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПромышленное предприятие. Иллюстративное фото
Промышленное предприятие. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Планируется, в частности наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а также проведение специальных семинаров, тренингов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Вопросы совместной разработки методики расчета углеродного следа (carbon footprint) и количества парниковых газов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, обсудили на встрече с представителями российской компании ООО HPBSolution, прошедшей в Государственном центре экологической экспертизы.
Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.
Особое внимание стороны уделили организации обучающих семинаров, тренингов по повышению кадрового потенциала для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему на основе глубокого анализа международных и национальных исследований и всестороннего изучения опыта зарубежных стран.
Как отметил глава центра Гайратжон Мухамедов, глобальная повестка в области климата является одним из главных приоритетов государственной политики.
"В рамках Парижского соглашения мы взяли на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Узбекистан поставил амбициозные цели по удвоению энергоэффективности экономики к 2030 году. Принимаются меры по увеличению доли возобновляемой энергетики до 30% к 2030 году, развитию экологически чистого транспорта", – отметил Гайратжон Мухамедов.
По итогам встречи подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственным центром экологической экспертизы и ООО HPBSolution.
© Пресс-служба Минэкологии УзбекистанаПредставители Государственного центра экологической экспертизы и российской компании ООО HPBSolution подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Представители Государственного центра экологической экспертизы и российской компании ООО HPBSolution подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2024
Представители Государственного центра экологической экспертизы и российской компании ООО HPBSolution подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
© Пресс-служба Минэкологии Узбекистана
Документ направлен на:
– повышение квалификации сотрудников центра
– разработку методики расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа, возникающих в результате деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих воздействие на окружающую среду, на основе углубленного анализа международных и национальных исследований
– всестороннее изучение опыта зарубежных стран
– наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, включая такие вопросы, как организация семинаров, тренингов.
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