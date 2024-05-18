Узбекистан и Россия развивают стратегическое взаимодействие в сфере экологии
17:34 18.05.2024 (обновлено: 17:35 18.05.2024)
© Sputnik / Алексей Мальгавко/
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Планируется, в частности наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а также проведение специальных семинаров, тренингов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Вопросы совместной разработки методики расчета углеродного следа (carbon footprint) и количества парниковых газов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, обсудили на встрече с представителями российской компании ООО HPBSolution, прошедшей в Государственном центре экологической экспертизы.
Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.
Особое внимание стороны уделили организации обучающих семинаров, тренингов по повышению кадрового потенциала для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему на основе глубокого анализа международных и национальных исследований и всестороннего изучения опыта зарубежных стран.
Как отметил глава центра Гайратжон Мухамедов, глобальная повестка в области климата является одним из главных приоритетов государственной политики.
"В рамках Парижского соглашения мы взяли на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Узбекистан поставил амбициозные цели по удвоению энергоэффективности экономики к 2030 году. Принимаются меры по увеличению доли возобновляемой энергетики до 30% к 2030 году, развитию экологически чистого транспорта", – отметил Гайратжон Мухамедов.
По итогам встречи подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственным центром экологической экспертизы и ООО HPBSolution.
© Пресс-служба Минэкологии УзбекистанаПредставители Государственного центра экологической экспертизы и российской компании ООО HPBSolution подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Представители Государственного центра экологической экспертизы и российской компании ООО HPBSolution подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Документ направлен на:
– повышение квалификации сотрудников центра
– разработку методики расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа, возникающих в результате деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих воздействие на окружающую среду, на основе углубленного анализа международных и национальных исследований
– всестороннее изучение опыта зарубежных стран
– наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, включая такие вопросы, как организация семинаров, тренингов.
– разработку методики расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа, возникающих в результате деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих воздействие на окружающую среду, на основе углубленного анализа международных и национальных исследований
– всестороннее изучение опыта зарубежных стран
– наращивание кадрового потенциала по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, включая такие вопросы, как организация семинаров, тренингов.