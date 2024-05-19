https://uz.sputniknews.ru/20240519/v-kakix-vodoemax-zaprescheno-kupatsya-v-uzbekistane--infografika-43941629.html
В каких водоемах запрещено купаться в Узбекистане — инфографика
В каких водоемах запрещено купаться в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Совсем скоро наступит лето, и в Узбекистане начнется купальный сезон. В этот период нужно придерживаться определенных правил, чтобы отдых на природе у водоемов, рек и озер не представлял опасности для отдыхающих.
2024-05-19T11:06+0500
2024-05-19T11:06+0500
2024-05-19T11:06+0500
инфографика
купание
река
водоемы
отдых
безопасность
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Где запрещено купаться?Запрещается купаться в каналах, озерах, пожарных водоемах, затопленных карьерах и иных водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей, а также не имеют разрешения для использования в качестве мест массового отдыха населения на воде. Что запрещено в местах массового отдыха населения на воде:🔸Если вы увидите таблички "Опасно!", "Купание запрещено" — не входите в воду! 🔸Не прыгайте в воду в местах, где неизвестно состояние и глубина дна! Наглядно с правилами поведения на воде во время купания можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.Источник для более подробной информации: https://lex.uz/docs/2965698
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река озеро водоем пляж купание огонь правила безопасность
река озеро водоем пляж купание огонь правила безопасность
В каких водоемах запрещено купаться в Узбекистане — инфографика
Совсем скоро наступит лето, и в Узбекистане начнется купальный сезон. В этот период нужно придерживаться определенных правил, чтобы отдых на природе у водоемов, рек и озер не представлял опасности для отдыхающих.
Запрещается купаться в каналах, озерах, пожарных водоемах, затопленных карьерах и иных водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей, а также не имеют разрешения для использования в качестве мест массового отдыха населения на воде.
Что запрещено в местах массового отдыха населения на воде:
заплывать за оградительные знаки;
️купаться в нетрезвом состоянии;
организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
использовать для плавания автомобильные камеры, доски и т.д.;
приводить с собой, купать, выгуливать собак и иных животных;
загрязнять водоемы, оставляя на берегу мусор;
купаться детям до 12 лет без присмотра родителей;
оставлять стеклянные или другие опасные предметы;
️использовать для приготовления и разогрева еды открытый огонь;
️использовать мощные звуковоспроизводящие устройства.
🔸Если вы увидите таблички "Опасно!", "Купание запрещено" — не входите в воду!
🔸Не прыгайте в воду в местах, где неизвестно состояние и глубина дна!
Наглядно с правилами поведения на воде во время купания можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.
Источник для более подробной информации: https://lex.uz/docs/2965698