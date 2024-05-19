https://uz.sputniknews.ru/20240519/v-kakix-vodoemax-zaprescheno-kupatsya-v-uzbekistane--infografika-43941629.html

В каких водоемах запрещено купаться в Узбекистане — инфографика

В каких водоемах запрещено купаться в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Совсем скоро наступит лето, и в Узбекистане начнется купальный сезон. В этот период нужно придерживаться определенных правил, чтобы отдых на природе у водоемов, рек и озер не представлял опасности для отдыхающих.

2024-05-19T11:06+0500

2024-05-19T11:06+0500

2024-05-19T11:06+0500

инфографика

купание

река

водоемы

отдых

безопасность

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Где запрещено купаться?Запрещается купаться в каналах, озерах, пожарных водоемах, затопленных карьерах и иных водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей, а также не имеют разрешения для использования в качестве мест массового отдыха населения на воде. Что запрещено в местах массового отдыха населения на воде:🔸Если вы увидите таблички "Опасно!", "Купание запрещено" — не входите в воду! 🔸Не прыгайте в воду в местах, где неизвестно состояние и глубина дна! Наглядно с правилами поведения на воде во время купания можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.Источник для более подробной информации: https://lex.uz/docs/2965698

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