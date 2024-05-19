В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото
13:02 19.05.2024 (обновлено: 13:11 19.05.2024)
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
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В честь официальной церемонии открытия праздника состоялся автомобильный парад. Свыше 200 машин разных марок украсили цветочными композициями и орнаментами.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Об этом сообщили в администрации Наманганской области.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Сначала по городу проехал парад автомобилей, украшенных цветами. Колонна из нарядных легковых, грузовых машин и мотоциклов двигалась по дороге от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Эти уникальные цветочные композиции стали одной из визитных карточек фестиваля. Тысячи людей собрались вдоль дороги, чтобы посмотреть на красочный кортеж. Особенный интерес у зрителей вызвали ретро-автомобили, бывшие популярными в прошлом столетии.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Увидеть это красочное шоу приехали также иностранные гости и туристы из почти 50 стран мира.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Официальная церемония открытия фестиваля прошла возле парка культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура. Фестиваль открыл хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
"В прошлом году на фестивале побывали около 5 миллионов человек. В этом году ожидается 7 миллионов посетителей", — говорится в сообщении.
Больше фото с фестиваля здесь.
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
Напомним, что 63-й международный "Фестиваль цветов" пройдет с 19 мая по 23 июня.