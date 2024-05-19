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https://uz.sputniknews.ru/20240519/v-namangane-startoval-festival-tsvetov--foto-43950588.html
В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото
В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото
Sputnik Узбекистан
В честь официальной церемонии открытия праздника состоялся автомобильный парад. Свыше 200 машин разных марок украсили цветочными композициями и орнаментами.
2024-05-19T13:02+0500
2024-05-19T13:11+0500
узбекистан
общество
фестиваль
цветы
культура
автомобили
парад
фото
наманган
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Об этом сообщили в администрации Наманганской области.Сначала по городу проехал парад автомобилей, украшенных цветами. Колонна из нарядных легковых, грузовых машин и мотоциклов двигалась по дороге от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура. Эти уникальные цветочные композиции стали одной из визитных карточек фестиваля. Тысячи людей собрались вдоль дороги, чтобы посмотреть на красочный кортеж. Особенный интерес у зрителей вызвали ретро-автомобили, бывшие популярными в прошлом столетии. Увидеть это красочное шоу приехали также иностранные гости и туристы из почти 50 стран мира.Официальная церемония открытия фестиваля прошла возле парка культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура. Фестиваль открыл хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.Больше фото с фестиваля здесь.Напомним, что 63-й международный "Фестиваль цветов" пройдет с 19 мая по 23 июня.
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узбекистан цветы парад фестиваль
узбекистан цветы парад фестиваль

В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото

13:02 19.05.2024 (обновлено: 13:11 19.05.2024)
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
© Хокимият Наманганской области
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В честь официальной церемонии открытия праздника состоялся автомобильный парад. Свыше 200 машин разных марок украсили цветочными композициями и орнаментами.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Об этом сообщили в администрации Наманганской области.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Сначала по городу проехал парад автомобилей, украшенных цветами. Колонна из нарядных легковых, грузовых машин и мотоциклов двигалась по дороге от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Эти уникальные цветочные композиции стали одной из визитных карточек фестиваля. Тысячи людей собрались вдоль дороги, чтобы посмотреть на красочный кортеж. Особенный интерес у зрителей вызвали ретро-автомобили, бывшие популярными в прошлом столетии.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Увидеть это красочное шоу приехали также иностранные гости и туристы из почти 50 стран мира.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
Официальная церемония открытия фестиваля прошла возле парка культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура. Фестиваль открыл хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области

"В прошлом году на фестивале побывали около 5 миллионов человек. В этом году ожидается 7 миллионов посетителей", — говорится в сообщении.

Больше фото с фестиваля здесь.
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
1/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
2/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
3/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
4/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
5/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
6/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
7/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
8/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
9/10
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Узбекистан
10/10
© Хокимият Наманганской области
1/10
© Хокимият Наманганской области
2/10
© Хокимият Наманганской области
3/10
© Хокимият Наманганской области
4/10
© Хокимият Наманганской области
5/10
© Хокимият Наманганской области
6/10
© Хокимият Наманганской области
7/10
© Хокимият Наманганской области
8/10
© Хокимият Наманганской области
9/10
© Хокимият Наманганской области
10/10
© Хокимият Наманганской области
Напомним, что 63-й международный "Фестиваль цветов" пройдет с 19 мая по 23 июня.
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