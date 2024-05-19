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В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото

В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото

Sputnik Узбекистан

В честь официальной церемонии открытия праздника состоялся автомобильный парад. Свыше 200 машин разных марок украсили цветочными композициями и орнаментами.

2024-05-19T13:02+0500

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узбекистан

общество

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цветы

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наманган

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Об этом сообщили в администрации Наманганской области.Сначала по городу проехал парад автомобилей, украшенных цветами. Колонна из нарядных легковых, грузовых машин и мотоциклов двигалась по дороге от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура. Эти уникальные цветочные композиции стали одной из визитных карточек фестиваля. Тысячи людей собрались вдоль дороги, чтобы посмотреть на красочный кортеж. Особенный интерес у зрителей вызвали ретро-автомобили, бывшие популярными в прошлом столетии. Увидеть это красочное шоу приехали также иностранные гости и туристы из почти 50 стран мира.Официальная церемония открытия фестиваля прошла возле парка культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура. Фестиваль открыл хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.Больше фото с фестиваля здесь.Напомним, что 63-й международный "Фестиваль цветов" пройдет с 19 мая по 23 июня.

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