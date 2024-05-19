https://uz.sputniknews.ru/20240519/v-tashkente-mojet-poyavitsya-shou-rum-leningradskoy-oblasti--podrobnosti-43952470.html
В Ташкенте может появиться шоурум Ленинградской области — подробности
В Ташкенте может появиться шоурум Ленинградской области — подробности
Sputnik Узбекистан
Ленинградские предприниматели заинтересованы в укреплении торгово-экономических связей с Узбекистаном.
2024-05-19T15:10+0500
2024-05-19T15:10+0500
2024-05-19T15:12+0500
россия
узбекистан
ленинградская область
экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов встретился с предпринимателями Ленинградской области, сообщает ИА "Дунё".Во встрече, организованной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности и Центром развития промышленности Ленинградской области, приняли участие представители более 15 ведущих российских компаний.Участники мероприятия обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также проблемы и предложения потенциальных бизнес-партнеров.Российская сторона ознакомилась с инвестиционным потенциалом Узбекистана, с условиями, созданными для иностранных инвесторов. Также узбекские дипломаты рассказали о возможностях международного многофункционального транспортно-логистического хаба "Termez Cargo Center", через который ведется активная торговля с Афганистаном.Стороны также обсудили вопрос открытия шоурума Ленинградской области в Ташкенте “для презентации продукции и поиска партнеров из числа местных предпринимателей“.Достигнуты договоренности о визите бизнес-миссии Ленинградской области в Узбекистан и продолжении диалога по вопросам налаживания экономического партнерства.
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узбекистан россия афганистан центральная азия сотрудничество хаб логистика экономика транспорт
узбекистан россия афганистан центральная азия сотрудничество хаб логистика экономика транспорт
В Ташкенте может появиться шоурум Ленинградской области — подробности
15:10 19.05.2024 (обновлено: 15:12 19.05.2024)
Ленинградские предприниматели заинтересованы в укреплении торгово-экономических связей с Узбекистаном, в том числе за счет территориального расположения и удобного выхода на рынки Центральной Азии и Афганистана.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов встретился с предпринимателями Ленинградской области, сообщает ИА "Дунё".
Во встрече, организованной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности и Центром развития промышленности Ленинградской области, приняли участие представители более 15 ведущих российских компаний.
Участники мероприятия обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также проблемы и предложения потенциальных бизнес-партнеров.
Российская сторона ознакомилась с инвестиционным потенциалом Узбекистана, с условиями, созданными для иностранных инвесторов.
“Отмечены преимущества локализации производства в Узбекистане, имеющем выгодное территориальное расположение и удобный выход на рынки Центральной Азии и Афганистана”, — говорится в сообщении.
Также узбекские дипломаты рассказали о возможностях международного многофункционального транспортно-логистического хаба "Termez Cargo Center", через который ведется активная торговля с Афганистаном.
“Российские предприниматели, которые ищут удобные маршруты для выхода на афганский рынок, выразили большую заинтересованность в использовании возможностей хаба“, — отметили в Агентстве.
Стороны также обсудили вопрос открытия шоурума Ленинградской области в Ташкенте “для презентации продукции и поиска партнеров из числа местных предпринимателей“.
Достигнуты договоренности о визите бизнес-миссии Ленинградской области в Узбекистан и продолжении диалога по вопросам налаживания экономического партнерства.