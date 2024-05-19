https://uz.sputniknews.ru/20240519/v-uzbekistane-zapretyat-stroit-na-territoriyax-podverjennym-navodneniyam-i-opolznyam-43953890.html

В Узбекистане запретят строить на территориях, где существует опасность селей и оползней

В Узбекистане запретят строить на территориях, где существует опасность селей и оползней

Sputnik Узбекистан

В Градостроительный кодекс вносится новая норма, запрещающая разработку, утверждение и реализацию градостроительных документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений на селе- и оползнеопасных территориях.

2024-05-19T15:58+0500

2024-05-19T15:58+0500

2024-05-19T16:05+0500

узбекистан

закон

нормативно-правовые акты

строительство

наводнение

сель

оползень

градостроительство

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане введут запрет на строительство зданий и сооружений на территориях, подверженных наводнениям и оползням. На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сенаторы одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Узбекистан", сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.Законом вносятся изменения и дополнения в Жилищный кодекс, законы "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" и "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией" и Градостроительный кодекс.Жилищным кодексом предусматривается, что видоизменение внешнего вида, перестройка или снос жилых помещений осуществляются в соответствии с законодательством о градостроительстве.Законом установлено, что “собственнику, лишенному своего жилища, обеспечивается предварительное и равноценное возмещение стоимости жилья и понесенных им убытков в случаях и порядке, предусмотренных законом“.На заседании сенаторы отмечали, что опасные процессы, связанные с наводнениями и оползнями, с каждым годом становятся все активнее в результате изменения климата.Кроме того, в Законе "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" закрепляется новая норма о том, что на территории Узбекистана “гарантируется свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств субъектов предпринимательства независимо от территории их государственной регистрации, а также не допускается ограничение, приостановление и запрещение их свободного перемещения по территориальному принципу“.Сенаторы отметили, что документ усилит защиту частной собственности и прав собственников, создаст дополнительные гарантии и условия для свободного ведения предпринимательской деятельности.

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