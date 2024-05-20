https://uz.sputniknews.ru/20240520/diyora-keldiyorova-serebro-chm-dzyudo-oae-43957297.html

Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо

Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо

Sputnik Узбекистан

Спортсменка вышла в финал на первенстве планеты в ОАЭ, записав в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов

2024-05-20T10:45+0500

2024-05-20T10:45+0500

2024-05-20T10:45+0500

спорт

узбекистан

оаэ

абу-даби

чемпионат мира

дзюдо

диёра келдиёрова

серебро

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо, сообщает НОК Узбекистана.Келдиёрова боролась за чемпионский титул с двукратной олимпийской медалисткой — итальянкой Одетте Джуффридой. Поединок завершился победой Джуффриды, а узбекистанка удостоилась серебряной награды. Благодаря этому результату Келдиёрова записала в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.В рамках второго соревновательного дня на татами поднимутся 5 представителей сборной Узбекистана.В первом этапе пройдут поединки:Напомним, что 19 – 24 мая в Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат мира по дзюдо. В первенстве планеты участвуют около 700 спортсменов из 110 стран мира, включая представителей Узбекистана. В ходе данного чемпионата дзюдоисты могут записать в свой актив самые крупные рейтинговые очки в цикле летних Олимпийских игр Париж-2024.

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