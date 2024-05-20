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Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо
Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо
Sputnik Узбекистан
Спортсменка вышла в финал на первенстве планеты в ОАЭ, записав в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов
2024-05-20T10:45+0500
2024-05-20T10:45+0500
2024-05-20T10:45+0500
спорт
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диёра келдиёрова
серебро
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо, сообщает НОК Узбекистана.Келдиёрова боролась за чемпионский титул с двукратной олимпийской медалисткой — итальянкой Одетте Джуффридой. Поединок завершился победой Джуффриды, а узбекистанка удостоилась серебряной награды. Благодаря этому результату Келдиёрова записала в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.В рамках второго соревновательного дня на татами поднимутся 5 представителей сборной Узбекистана.В первом этапе пройдут поединки:Напомним, что 19 – 24 мая в Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат мира по дзюдо. В первенстве планеты участвуют около 700 спортсменов из 110 стран мира, включая представителей Узбекистана. В ходе данного чемпионата дзюдоисты могут записать в свой актив самые крупные рейтинговые очки в цикле летних Олимпийских игр Париж-2024.
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дзюдоисты узбекистан чм оаэ
дзюдоисты узбекистан чм оаэ
Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо
Спортсменка вышла в финал на первенстве планеты в ОАЭ, записав в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Узбекистанка Диёра Келдиёрова стала двукратной серебряной медалисткой ЧМ по дзюдо, сообщает
НОК Узбекистана.
"Представительница сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова второй раз подряд в своей карьере пробилась в финал чемпионатов мира. На первенстве планеты в ОАЭ наша соотечественница завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг", — говорится в сообщении.
Келдиёрова боролась за чемпионский титул с двукратной олимпийской медалисткой — итальянкой Одетте Джуффридой. Поединок завершился победой Джуффриды, а узбекистанка удостоилась серебряной награды. Благодаря этому результату Келдиёрова записала в свой актив 1 400 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
В рамках второго соревновательного дня на татами поднимутся 5 представителей сборной Узбекистана.
В первом этапе пройдут поединки:
-57 кг: Шукуржон Аминова — Чен-Лин Лиен (Китайский Тайбэй);
-66 кг: Сардор Нуриллаев — Фернанд Нкеро (Габон);
-66 кг: Мухриддин Тиловов — Ахмед Абделрахман (Египет);
-73 кг: Муроджон Йулдошев — Карим Абдуллаев (ОАЭ) / Руслан Халавачов (Нейтральный спортсмен);
-73 кг: Шахрам Ахадов — Арун Кумар (Индия) / Киприанос Андреу (Кипр).
Напомним, что 19 – 24 мая в Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат мира по дзюдо. В первенстве планеты участвуют около 700 спортсменов из 110 стран мира, включая представителей Узбекистана. В ходе данного чемпионата дзюдоисты могут записать в свой актив самые крупные рейтинговые очки в цикле летних Олимпийских игр Париж-2024.